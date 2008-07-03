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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

واکنش مثبت محافل سیاسی لبنان به سخنان سید حسن نصرالله

واکنش مثبت محافل سیاسی لبنان به سخنان سید حسن نصرالله

محافل سیاسی لبنان از جمله جریان المستقبل، حزب سوسیالیسم ترقی خواه و دبیرخانه 14 مارس با استقبال از سخنان دبیرکل حزب الله آن را مثبت ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولید جنبلاط " در واکنش به سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره تبادل اسرا اعلام کرد: سخنان سید حسن نصرالله بسیار مثبت بود.

رئیس حزب سوسیالیسم ترقی خواه لبنان که از کنفرانس سوسیالیسم بین المللی در یونان برگشته بود، گفت : ما آماده مذاکره هستیم و هیچ روزی آن را رد نکرده ایم.

وی درادامه خاطر نشان کرد: مذاکره یکی از نکات بارز و اساسی توافقنامه دوحه است.

جنبلاط در پاسخ به پرسشی افزود : بله من هم به استقبال سمیر قنطار و بقیه اسرای لبنانی و شهدا می آیم این مسئله از هر موضوع امنیتی و سیاسی فراتر است و این اقدام حداقل قدردانی است که می توان از کسانی که به نبرد با دشمن صهیونیستی پرداختند به جا آورد.

درعین حال این روزنامه لبنانی به نقل از منابعی در جریان المستقبل نوشت: برخورد جریان المستقبل با سخنان حزب الله به نرمی و و با انعطاف و مثبت خواهد بود و این جریان در مراسم استقبال حضور فعال و گسترده ای خواهد داشت.

همچنین دبیرخانه گروه 14 مارس نیز از سخنان سید حسن نصرالله تمجید کرد.

کد مطلب 709972

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