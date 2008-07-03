به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "اثبات" پنجشنبه 13 تیرماه ساعت 22 در قالب برنامه سینمایک از شبکه یک پخش میشود. این فیلم به کارگردانی جان مدن محصول سال 2005 آمریکا و مدت زمان آن 99 دقیقه است. آنتونی هاپکینز، گوئینت پالترو و جیک جیلنهال در این فیلم بازی میکنند که بر مبنای نمایشنامه برنده پولیتزر نوشته دیوید اوبرن ساخته شده است.
فیلم با بودجه 20 میلیون دلار ساخته شد و مجموع فروش جهانی آن 14 میلیون دلار بود. "اثبات" یکی از چند فیلمی است که درباره ریاضیدانهای نابغه ساخته شده و با رویای کاترین آغاز میشود. دختر ریاضیدانی نابغه به نام رابرت که به تازگی مرده است.
مدن کارگردان "اثبات" سازنده فیلم تحسینشده "شکسپیر عاشق" است که پالترو برای آن در 1999 اسکار برد و خود مدن نیز نامزد اسکار کارگردانی شد. "خانم براون" و "ماندولین کاپیتان کورلی" دیگر ساختههای این فیلمساز 59 ساله بریتانیایی است.
حمیدرضا پگاه در نمایی از فیلم "نیرنگ"
فیلم تلویزیونی "نیرنگ" به کارگردانی مهرداد خوشبخت جمعه 14 تیر ساعت 15:45 از شبکه اول سیما روی آنتن میرود. این فیلم بر مبنای فیلمنامه فرهاد آهی و تهیهکنندگی مهران رسام تهیه شده و حمیدرضا پگاه، فخرالدین صدیقشریف، حسین سحرخیز، بهزاد خداویسی و فرحناز رهنما در آن بازی کردهاند.
داستان "نیرنگ" درباره پلیسهایی است که درگیر پرونده قاچاق مواد مخدر هستند. از عوامل اصلی این پروژه میتوان به علی محمدزاده مدیر تصویربرداری، جواد مقدس صدابردار، مجید شهبازی طراح صحنه و لباس، محمد قومی طراح گریم، حسین عباسی مدیر تولید و حسن لبافی برنامهریز و دستیار اول کارگردان اشاره کرد.
فیلم سینمایی "میراث اینوگامی" روز پنجنشبه 13 تیرماه ساعت 23:50 از شبکه دو سیما پخش میشود. این فیلم آخرین ساخته کن ایچیکاوا فیلمساز معروف ژاپنی بازسازی فیلمی به همین نام به کارگردانی خود اوست. فیلم اول سال 1976 بر مبنای رمانی از سیشی یوکومیزو ساخته شد و یکی از پرفروشترین فیلمهای ژاپن در آن سال بود.
ایچیکاوا که فوریه امسال در 92 سالگی در گذشت، فیلم "میراث اینوگامی" را سال 2006 با حضور کوجی ایشیزاکا ستاره فیلم اصلی بازسازی کرد. داستان درباره پیرمردی ثروتمند به نام اینوگامی است که پیش از مرگ تکلیف اموال خود را در نامهای مشخص کرده، اما شرط اعلام وصیتنامه حضور همه اعضاء خانواده است و...
ناناکو ماتسوشیما، کیکونوسوکه اون و جانکو فوجی دیگر بازیگران فیلم "میراث" هستند که بر مبنای فیلمنامهای از ایچیکاوا، شینا هیداکا و نوریو ناگاتا ساخته شد. ایچیکاوا سازنده فیلمهای تحسین شده مانند "چنگ برمهای" و "المپیاد توکیو" بود. او سال 1960 برای فیلم "وسوسه غریب" برنده جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد.
فیلم سینمایی "جو والاچی" با نام اصلی "اوراق والاچی" پنجشنبه 13 تیرماه ساعت 20:50 از شبکه سه پخش میشود. این فیلم را ترنس یانگ ساخته و مدت آن 125 دقیقه است. چارلز برانسن، لینو ونتورا و جیل ایرلند در "جو والاچی" بازی میکنند که بر مبنای کتاب پیتر ماس ساخته شد و داستانی واقعی درباره جوزف والاچی نخستین خبرچین مافیا در دهه 1960 است.
این فیلم تولید مشترک سال 1972 فرانسه و ایتالیاست. ترنس یانگ (1994- 1915) کارگردان بریتانیایی فیلم "جو والاچی" سازنده "دکتر نو" 1962 اولین فیلم مجموعه جیمز باند است و "از روسیه با عشق"، "تاندربال"، "تا تاریکی صبر کن" و "آفتاب سرخ" از دیگر فیلمهای مطرح اوست.
فیلم سینمایی "مشق شب" به کارگردانی عباس کیارستمی جمعه 14 تیر ساعت 22:30 در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه پخش میشود. این فیلم تحقیقی مصور درباره تکالیف شب بچهها است و از زبان خود بچهها به طرح این موضوع میپردازد. بیاطلاعی بچهها از روشهای جدید تدریس و سیاستهای آموزشی در مدارس از جمله مسائلی هستند که در فیلم طرح میشود.
"مشق شب" تولید سال 1367 و مدت زمان آن 86 دقیقه است. این فیلم در جشنوارههای سینمایی تسالونیکی، سائوپولو، سه قاره نانت و ملبورن به نمایش درآمد. کیارستمی 68 ساله در 1997 با فیلم "طعم گیلاس" برنده جایزه نخل طلا جشنواره کن شد. "خانه دوست کجاست؟"، "زندگی و دیگر هیچ" و "باد ما را خواهد برد" از دیگر ساختههای اوست.
فیلم سینمایی "خط آتش" هم جمعه 14 تیر ماه در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش میشود. درام جنگی "خط آتش" با نام اصلی "العلمین: خط آتش" محصول سال 2002 ایتالیا و مدت زمان آن 117 دقیقه است. این فیلم را انزو مونتهلئونه کارگردانی کرده و در آن پائولو بریگولیا، پیر فرانچسکو فاوینو، لوچیانو اسکارپا و امیلیو سولفریتسی بازی کردهاند.
پوستر فیلم "خط آتش"
داستان فیلم از منظر سرا یک فارغالتحصیل دانشگاه روایت میشود که سال 1942 داوطلبانه به جبهههای جنگ آفریقا میرود. "خط آتش" سال 2003 در پنج رشته نامزد دریافت جوایز دیوید دی دوناتلو ایتالیا بود و جوایز بهترن فیلمبرداری، تدوین و صدا را دریافت کرد. "داستان واقعی آنتونی ه." از فیلمهای معروف مونتهلئونه است.
فیلم سینمایی "تماس" جمعه 14 تیر ساعت 14:10 از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم حادثهای و رزمی را پیتر پو ساخته که برای فیلمبرداری "ببر خیزکرده، اژدهای پنهان" برنده اسکار شد. فیلم 103 دقیقهای "تماس" محصول 2002 است و میشل یو، بن چاپلین و ریچارد راکبورو در آن بازی میکنند. فیلم داستان یک خانواده چینی است که در خفا نگهبان گنجینهای مقدس است.
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