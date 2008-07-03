تحقق توسعه پایدار روستایی بدون همکاری سازمان های متولی میسر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، بخشهایی از پیام سید مهد هاشمی سرپرست وزارت کشور به مناسبت 14 تیر ماه سالروز تصویب قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور به شرح ذیل است:

اکنون که در آستانه سالروزتصویب قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور قرار گرفته ایم و نهاد دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شوراهای اسلامی روستا پا به عرصه مدیریت روستایی کشور نهاده و وظایف متعددی را در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی عهده دار شده، بی شک بنا به عواملی همچون گستردگی ابعاد توسعه پایدار روستایی ، گستردگی ابعاد فقر و نابرابری در جامعه روستایی و عدم توازن در برنامه های توسعه ای و در نتیجه ایجاد شکاف روز افزون بین مناطق مختلف کشور و بویژه بین سکونتگاههای روستایی و شهری ، تحقق توسعه پایدار روستایی ، بدون تعامل ، همکاری و همراهی کلیه نهادها و سازمان های متولی امور روستا و مساعدت دولتمردان ، سیاست گذاران و برنامه ریزان و بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میسر نخواهد بود.

امید است که به یمن عنایات و الطاف معنوی و برکات رهگشای خداوندی ، تلاش و کوشش دولت خدمت گذار، حمایت ها و همراهی مجلس محترم هشتم و آشنایی بیش از پیش آنها با مسائل و مشکلات، قابلیت ها، توانمندی ها ، نیازها و خواسته های دهیاری ها و جامعه روستایی و همچنین همت و تلاش تمامی متولیان امر توسعه روستایی در کشور بویژه دهیاران عزیز ، سخت کوش و با صداقت ، به زودی شاهد تحولی عظیم در تمامی عرصه ها و بویژه عمران و آبادانی و زودن فقر ومحرومیت از مناطق روستایی کشور باشیم .