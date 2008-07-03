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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴

سرپرست وزارت کشور:

تحقق توسعه پایدار روستایی بدون همکاری سازمان های متولی میسر نیست

تحقق توسعه پایدار روستایی بدون همکاری سازمان های متولی میسر نیست

مهندس هاشمی سرپرست وزارت کشور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن 14 تیر ماه سالروز تصویب قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور ، تاکید کرد: تحقق توسعه پایدار روستایی ، بدون تعامل ، همکاری و همراهی کلیه نهادها و سازمان های متولی امور روستا میسر نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بخشهایی از پیام سید مهد هاشمی سرپرست وزارت کشور به مناسبت 14 تیر ماه سالروز تصویب قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور به شرح ذیل است:

اکنون که در آستانه سالروزتصویب قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور قرار گرفته ایم و نهاد دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شوراهای اسلامی روستا پا به عرصه مدیریت روستایی کشور نهاده و وظایف متعددی را در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی عهده دار شده، بی شک بنا به عواملی همچون گستردگی ابعاد توسعه پایدار روستایی ، گستردگی ابعاد فقر و نابرابری در جامعه روستایی و عدم توازن در برنامه های توسعه ای و در نتیجه ایجاد شکاف روز افزون بین مناطق مختلف کشور و بویژه بین سکونتگاههای روستایی و شهری ، تحقق توسعه پایدار روستایی ، بدون تعامل ، همکاری و همراهی کلیه نهادها و سازمان های متولی امور روستا و مساعدت دولتمردان ، سیاست گذاران و برنامه ریزان و بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میسر نخواهد بود.

امید است که به یمن عنایات و الطاف معنوی و برکات رهگشای خداوندی ، تلاش و کوشش دولت خدمت گذار، حمایت ها و همراهی مجلس محترم هشتم و آشنایی بیش از پیش آنها با مسائل و مشکلات، قابلیت ها، توانمندی ها ، نیازها و خواسته های دهیاری ها و جامعه روستایی و همچنین همت و تلاش تمامی متولیان امر توسعه روستایی در کشور بویژه دهیاران عزیز ، سخت کوش و با صداقت ، به زودی شاهد تحولی عظیم در تمامی عرصه ها و بویژه عمران و آبادانی و زودن فقر ومحرومیت از مناطق روستایی کشور باشیم .

کد مطلب 709985

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