هیاهوی انتخاباتی دموکراتها و جمهوریخواهان درباره جنگ عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته انتخاباتی "جان مک کین" در انتقاد از سیاستهای "باراک اوباما" درباره عراق اعلام کرد: پیشرفتهایی که درعراق و پس از اعزام نیروهای اضافی به این کشور حاصل شده نشان می دهد که اوباما باید سیاست خود درباره عراق را تغییر دهد.

در همین رابطه "اریک کانتور" از حقوقدانان آمریکایی و از مشاوران اصلی مک کین گفت: اوباما قصد دارد در صورت پیروز شدن در انتخابات، در هر ماه یک و یا دو تیپ از نظامیان آمریکایی را از عراق خارج کند، اما این سیاست فقط نادیده گرفتن واقعیتهای استراتژیکی است که ما درعراق با آن مواجه هستیم.

بر اساس این گزارش، اوباما و مک کین درباره عراق اختلافات زیادی دارند و از آنجا که اوباما اعلام کرده در آینده و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به عراق سفر می کند انتقادات مک کین از او شدت یافته است.

اوباما پیش از حمله به عراق در سال 2003 نیز مخالف حمله به این کشور بود و همین امر به او کمک کرده تا وجهه مناسبی برای خود در میان گروه های ضد جنگ و مردم آمریکا دست و پا کند. اوباما اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات خارج کردن نظامیان آمریکایی از عراق یکی از اولویتهای او خواهد بود اما مک کین به شدت با این طرح مخالف بوده و معتقد است که خروج از عراق امنیت آمریکا را با خطر مواجه می کند.