ایجاد اعتماد بین تشکلهای مردم نهاد و مسئولان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی صبح امروز در دیدار با اعضای مجمع مشورتی تشکلهای غیردولتی زنان استان افزود: تشکلهای غیردولتی باید تلاش کنند تا با معرفی توانمندی خود اعتماد مسئولان را جلب کنند.

وی اظهار داشت: تشکلهای غیردولتی بانوان تاکنون تلاشهای زیادی انجام داده، اما برخی از مسئولان به جایگاه واقعی این تشکل پی نیرده اند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالی است که این تشکل قابلیت و توانمندیهای زیادی دارد و انگیزه اعضا برای فعالیت در این تشکل بیشتر است.

به گفته الیاسی، گزارشها نشان می دهد که در تشکلهای غیردولتی بانوان برنامه ریزیهای منسجم، بلند مدت و اصولی تری تدوین شده است.

صدیقه نصیری، رئیس مجمع مشورتی بانوان گلستان نیز در این جلسه بیان داشت: این مجمع از فعالترین و منسجم ترین انجمن های بانوان کشور است که در کلیه برنامه و همایش ها حضوری فعال دارد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت برای بانوان در جامعه به رغم کم توجهی های متعدد، سخت اما دلپذیر است.

نصیری بیان داشت: بیش از یکصد انجمن فعال در حوزه زنان در این مجمع مشورتی عضویت دارند.

نیمی از جمعیت حدود دو میلیون نفری گلستان را زنان تشکیل می دهند.