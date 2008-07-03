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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۵

ایجاد اعتماد بین تشکلهای مردم نهاد و مسئولان ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری گلستان گفت: ایجاد اعتماد بین تشکلهای مردم نهاد و مسئولان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی صبح امروز در دیدار با اعضای مجمع مشورتی تشکلهای غیردولتی زنان استان افزود: تشکلهای غیردولتی باید تلاش کنند تا با معرفی توانمندی خود اعتماد مسئولان را جلب کنند.

وی اظهار داشت: تشکلهای غیردولتی بانوان تاکنون تلاشهای زیادی انجام داده، اما برخی از مسئولان به جایگاه واقعی این تشکل پی نیرده اند.

وی خاطرنشان کرد:  این درحالی است که این تشکل قابلیت و توانمندیهای زیادی دارد و انگیزه اعضا برای فعالیت در این تشکل بیشتر است.

به گفته الیاسی، گزارشها نشان می دهد که در تشکلهای غیردولتی بانوان برنامه ریزیهای منسجم، بلند مدت و اصولی تری تدوین شده است.

صدیقه نصیری، رئیس مجمع مشورتی بانوان گلستان نیز در این جلسه بیان داشت: این مجمع از فعالترین و منسجم ترین انجمن های بانوان کشور است که در کلیه برنامه و همایش ها حضوری فعال دارد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت برای بانوان در جامعه به رغم  کم توجهی های متعدد، سخت اما دلپذیر است.

نصیری بیان داشت: بیش از یکصد انجمن فعال در حوزه زنان در این مجمع مشورتی عضویت دارند.

نیمی از جمعیت حدود دو میلیون نفری گلستان را زنان تشکیل می دهند.

کد مطلب 709999

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