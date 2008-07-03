آغاز کنندگان بحران در خاورمیانه پایان دهندگان به آن نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس اکوسوک در نیویورک به سر می برد در نشستی با جمعی از مدیران مسئول، سردبیران رسانه های آمریکایی و تعدادی از خبرنگاران ارشد به سئوالات آنان پاسخ داد.

متکی در این نشست با اشاره به اهمیت منطقه خاورمیانه گفت : این منطقه دور جدیدی از حیاتش را می گذراند و تحولات آن جدی است.

وی افزود : بر خلاف گذشته امروز هویت درگیریها در این منطقه متفاوت است و امروز آغاز کنندگان بحران پایان دهندگان آن نیستند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوالی پیرامون مقاله نشریه نیویورکر در خصوص کمک آمریکا به مخالفین جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دخالتهای آمریکا در امور داخلی کشورمان گفت : آمریکا طی سی سال گذشته همه راهها از جمله تلاش برای جاسوسی،حمایت از اغتشاش و ناآرامیهای داخلی،حمایت گسترده از صدام در جنگ، حمایت از گروههای تروریستی، تحریم و تحریک کشورها علیه ایران را تجربه کرده است اما همه با شکست مواجه شده است.

وی افزود : وقت آن فرا رسیده عقلای آمریکا این کارنامه 30 ساله را ارزیابی نمایند.

متکی درخصوص انتخابات آمریکا تصریح کرد : ما به دلیل عملکرد سی سال گذشته به افراد و احزاب در آمریکا نگاه نمی کنیم و وارد مسائل انتخاباتی آنها نمی شویم.

وی افزود : با توجه به این سابقه سی ساله تکیه جمهوری اسلامی ایران بر سیاستهای اعمالی سیاستمداران آمریکایی است و نه سیاستهای اعلامی آنها.

وی در خصوص موضوع هسته ای اظهار داشت با ارائه بسته جمهوری اسلامی ایران و سپس بسته پیشنهادی 1+5 روند جدیدی در این موضوع آغاز شد و ما می توانیم نقاط مشترک تفاهم دو بسته را در قالب مدالیته ای جدید بررسی و گفتگوها را از این نقاط مشترک آغاز کنیم.