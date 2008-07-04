160 میلیارد تومان برای بیمه 850 هزار خانوار روستایی

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 20 درصد جمعیت روستایی و 20 درصد جمعیت عشایری که در مجموع 650 هزار خانوار می شوند، با پرداخت حق بیمه به عضویت صندوق بیمه روستاییان و عشایر درآمده اند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تصریح کرد: بودجه اختصاص داده شده امسال برای بیمه روستاییان و عشایر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این امر نشانه توجه به قشر روستایی و عشایر است.

موسویان اظهار داشت : بیمه روستاییان و عشایر به صورت تبعی و اصلی است به گونه ای که مردان زیر 55 سال و زنان زیر 50 سال به عنوان بیمه شده اصلی خواهند بود و افراد مسن به عنوان افراد تحت تکفل (تبعی ) بیمه می شوند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست ها و توجه دولت به قشر روستایی، در صورتیکه بنا شود صندوق بیمه روستاییان جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار دهد، دولت اعتبار مورد نیاز آن را بر اساس قانون تامین خواهد کرد.