تنها هفت درصد بارش باران در شاهرود قابل استفاده است

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، محمد بخشی، صبح امروز در همایش حفاظت و بهره برداری از منابع آب شهرستان شاهرود در تالار منوچهری بسطام اظهار داشت: مقدار باران در شهرستان شاهرود از جنوبی ترین تا شمالی ترین قسمت، 340 میلی متر است.

وی افزود: حدود 90 درصد از آبهای تجدید شونده معادل 452 متر مکعب استفاده شده و 9 درصد باقی مانده نیز توسط طرحهای مختلف که در شهرستان شاهرود انجام شده، مهار می شود.

وی زیدرمیامی، انجیرو، آب مرجان، ارمیان، زیراستاق، تپال، تیزهوشان و نعیم آباد را از طرحهای مهار سیلاب و تغذیه مصنوعی در شهرستان شاهرود نام برد.

بخشی عنوان کرد: از 452 متر مکعب آب مهار شده مقدار 88 درصد به مصرف کشاورزی، 9 درصد به مصرف شرب و سه درصد به مصرف صنعتی می رسد.

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود اظهار داشت: سهم هر شهروند سالانه 500 متر مکعب آب است که در شرایط کنونی هر شهروند 150 مترمکعب می تواند از آب استفاده کند که این امر نشان دهنده شرایط 100 رصد بحرانی است.

وی بازده محصولات کشاورزی را به ازای هر متر مکعب آب یک کیلوگرم ذکر کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما به ازای هر متر مکعب، نیم کیلو گرم محصول کشاورزی تولید می شود که این آمار به پایین بودن راندمان استفاده از آب است.

بخشی یکی دیگر از چالشهای جدی آب در شهرستان شاهرود را استفاده بیش از حد از سفره های زیر زمینی برشمرد و افزود: در این زمینه منطقه بسطام بیشترین استفاده از آبهای زیر زمینی و منطقه خارتوران کمترین استفاده را داشته است.