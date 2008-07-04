افزایش تقاضا برای خرید سهام سیمانی ها

اکبر زرگانی نژاد در گفتگو با مهر در مورد تاثیر آزادسازی قیمت سیمان در مرحله اول بر بورس، گفت: آزاد سازی قیمت سیمان تقاضا را برای خرید سهام شرکتهای سیمانی و شرکتهای سرمایه گذاری که پرتفولیوی آنها را سیمانی ها تشکیل می دهند، بالا برده است.

عضو شورای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: البته بعد از این اتفاق، سازمان بورس اقدام مثبتی را انجام داد و نماد این شرکتها را بست تا تکلیف تاثیر آزادسازی بر نحوه سود آوری شرکتهای سیمانی مشخص شود و سپس نماد آنها را باز کند که حقی از فروشندگان در این بین ضایع نشود.

وی با بیان اینکه شرکتهای سیمانی مدتها بود که وضعیت مناسبی در بازار نداشتند، تصریح کرد: به هر ترتیب تصمیم آزاد سازی قیمت سیمان، تقاضا را برای بخش قابل توجهی از بازار بالا می برد.

زرگانی نژاد در مورد زمان باز شدن نماد این شرکتها در بورس، اظهارداشت: بسته بودن مدت زمان نماد این شرکتها، بستگی به شفاف سازی اطلاعات آنها و تاثیرات آن در بازار دارد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری امین سهم گفت: روزی که نماد این شرکتها باز می شود، باید قیمت باز بماند تا در جای درستی قرار گیرد، یعنی عرضه و تقاضا تاثیر خود را روی قیمت آن نشان دهد.

به گفته وی اگر نماد این شرکتها روی قیمتهای قبلی باز شود، کار منصفانه ای نخواهد بود، اگر نماد باز شد باید به عرضه و تقاضا گذاشته شود که جای خود را پیدا کند تا زیاد تحت تاثیر بی نظمی های خاص بازار قرار نگیرد.