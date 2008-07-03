رایزنی حسنی مبارک و جان کری درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "جان کری" یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا همچنین علاوه بر بررسی موضوع هسته ای ایران با رئیس جمهوری مصر درباره راه های مبارزه با تروریسم گفتگو کرد.

پیشبرد روابط دوجانبه بین قاهره و واشنگتن از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف درخلال این دیدار به آن پرداختند.

جان کری در قالب سفر دوره ای خود به خاورمیانه به مصر سفرکرده و تاکنون از عربستان، اراضی فلسطینی و سرزمین های اشغالی 48 دیدن کرد.

وی که به مخالفت با سیاست های بوش معروف است، اعلام کرد: باراک اوباما نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به محض ورودش به کاخ سفید روند صلح را پیگیری می کند.