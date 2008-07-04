فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر از پاییز آغاز می شود

فرزان شیروان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر بر اساس مصوبه شورای شهر از سال گذشته در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت و این دفاتر در مناطق 22 گانه تهران با استفاده از پرسنل شهرداری شروع به فعالیت کردند.

وی استفاده از توان بخش خصوصی را از اهداف اولیه شهرداری تهران در دایر کردن این دفاتر دانست و افزود: فراخوان دعوت از بخش خصوصی در ابتدای سال جاری از طریق سایت شهرداری و روزنامه ها ارائه شد که 1170 نفر در ابتدای امر اعلام آمادگی کردند که از میان آنها پس از بررسی مدارک 300 نفر پذیرفته شد.

مدیرکل ضوابط و مقررات معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران یادآور شد: از میان این افراد 150 نفر مراحل کنترل صلاحیت های فنی، کارشناسی، اجرایی و ... را طی می کنند و همزمان با این مرحله سرفصل های آموزشی و دوره های توجیهی را نیز طی خواهند کرد تا در نهایت 70 نفر به عنوان برگزیده نهایی معرفی شوند.

به گفته شیروان بیگی، 70 نفر برگزیده از طریق آزمون و آزمایش انتخاب می شوند و در صورت آماده بودن شرایط و امکانات، نسبت به آغاز فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر از اوایل پاییز اقدام خواهد شد و این دفاتر خدمات تعیین شده در حوزه معماری و شهرسازی را به شهروندان ارائه می دهند.