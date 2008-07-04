حزب الله تمام معادلات اسرائیل را به هم زد/سوریه به ایران نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی نوشت : پیش ازجنگ جولای 2006، معادلات سیاسی تل آویو برای صلح با کشورهای عرب، به جای صلح در مقابل زمین ، صلح دوجانبه و بدون اعطای امتیاز به طرف مقابل بود، اما جنبش حزب الله با پیروزی درجنگ 33 روزه ، تمام معادلات سیاسی اسرائیل را برهم زد و این رژیم را مجبورکرد به فکر نرمش و دادن امتیازاتی به طرف مقابل بیفتد که تاکنون برای دادن چنین امتیازاتی، آمادگی نداشت.

این روزنامه با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم سوریه واسرائیل با میانجیگری ترکیه نوشت : تاکنون هیچ کس ازدورنمای حقیقی این مذاکرات که در ترکیه جریان دارد، مطلع نیست .



روزنامه القدس العربی مذاکرات غیرمستقیم سوریه و اسرائیل را یک مانورسیاسی گسترده خواند و نوشت : هدف ازاین اقدام ، کاهش فشارآمریکا و پایان دادن به انزوای سوریه است تا بدین بهانه علاوه بر قطع حلقه اتصال این کشور با حزب الله و ایران ، واشنگتن جلوی خطراتی را که ممکن است دمشق برای ارتش گرفتارشده آمریکا درعراق داشته باشد، بگیرد.

علاوه بر آن، واشنگتن تلاش می کند تا با جبران شکست و ناکامیهای خود درعراق، مانع مخدوش شدن اقتدار و ناتوانی در کنترل اوضاع عراق براساس برنامه های از پیش طراحی شده در این منطقه شود.

به گزارش روزنامه مذکور، تغییر موازنه قوای بین المللی و شکست طرح سلطه طلبی آمریکا در قبال کشورهای منطقه، بر سیاست اسرائیل تاثیر گذاشت و شاید همین امر سبب شده زمینه طرح مسئله سازش با سوریه مجددا فراهم شود.

این روزنامه اضافه کرد: با این حال، ائتلاف ایران، سوریه و حزب الله نشان می دهد که در دو سال گذشته بسیار قویتر شده است به همین خاطر منطقی نیست که سوریه بدون جایگزینی نامشخص وغیرمطمئن دراین ائتلاف ،ازآن اظهار بی نیازی کند.

کارشناسان مسائل سیاسی براین باورند که مذاکرات اسرائیل و سوریه نمی تواند صرفا یک مانور سیاسی باشد، اما واقعیت این است که تل آویو، به آرامش بیشتری درمحیط اطراف خود دارد تا با خطرات بزرگ و تهدید کننده اطراف خود مقابله کند.



القدس العربی نوشت : تهیه پیش نویس توافقنامه سازش با سوریه و اعلام آن در زمان مناسب بعید نیست، زیرا اسرائیل پس از متحمل شدن شکست در جنگ جولای2006، بیشتر از هر زمان دیگر، محدود بودن و ناکارامدی قدرت نظامی و لجستیکی خود را احساس می کند.

با این حال شکست درجنگ 33 روزه، سبب شده است تا تل آویو برای سازش با سوریه به دنبال همان شرطهای صلح قراردادی مشابه با شرطهای سازش با مصر و اردن باشد که از نظر مقامهای اسرائیلی، تاکنون این قراردادها موفق بوده است.

روزنامه القدس العربی ایده اسرائیل برای سازش با سوریه را درعین حال چیزی جدید ندانست و نوشت : اما می توان آن را کلیدی برای عادی سازی روابط تل آویو با تمام کشورهای عربی وورود به بازارهای کشورهای منطقه به طورگسترده دانست.