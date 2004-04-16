عاملان ترور كاردار ايران درعراق ، انديشه صهيونيستي دارند

حميدرضا حاج بابايي در گفتگو باخبرنگار سياسي"مهر" با اشاره به همزماني ترور كاردار ايران درعراق و سفر هيات وزارت امور خارجه ايران براي كمك به امنيت در اين كشور گفت: درشرايطي كه آمريكا هم به اين نتيجه رسيده است كه نقش ايران و تاثيرگذاري آن برحوادث عراق كمرنگ شدني نيست عاملان ترور كاردار ايران درعراق با هدف منفعل ساختن ايران درتاثير گذاري برعراق مرتكب اين جنايت شدند.



وي گفت : عامل ترور را بايد كساني دانست كه نمي خواهند حاكميت درعراق عادلانه و يكپارچه باشد و از تشنج و درگيري بيشترين نفع را ميبرند، اين گروه ها اعم از عراقي يا غيرعراقي انديشه هاي صهيونيستي دارند.



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد براينكه حركت عقلاني و همگام با مرجعيت يك اضطرار اجتناب ناپذير درعراق است، گفت: حركتهاي خودسر و خارج از حركتهاي عمومي و عقلاني مي تواند براي عراق و بويژه براي شيعيان اين كشور عواقب ناگواري بوجود آورد.



وي افزود : تنها دراين صورت است كه ميتوانيم به گفتار و رفتار آمريكا بطور كوتاه مدت در اين قضيه اعتماد كنيم.

نماينده مردم همدان درمجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : جمهوري اسلامي ايران به دليل احساس مسووليت در قبال كشور همسايه نهايت تلاش خود را براي ايجاد ثبات و امنيت، برقراري دموكراسي و رفع اشغال از عراق بكار خواهد گرفت.



حاج بابايي تصريح كرد : مظلوميت جمهوري اسلامي ايران در ترور ديپلماتش درعراق از ديد مردم اين كشور پنهان نخواهد ماند و همين امر برخلاف خواست عاملان ترور قدرت مانور ايران را در عراق بيشتر خواهد كرد.