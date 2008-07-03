هفت بازیکن جدید در تیم مقاومت سپاسی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز همچون فصول گذشته بازهم تیمی آرام در فصل نقل و انتقالات بوده و بدون جنجال و حاشیه تا به امروز اقدام به جذب هفت بازیکن از تیم های مختلف کرده است.

براساس اعلام روابط عمومی باشگاه مقاومت سپاسی شیراز، شهرام گودرزی، میرهانی هاشمی و هادی ایمانی هر سه از تیم برق شیراز، محمدباقر زعفرانی از تیم شیرین فراز کرمانشاه، محمد پورمند و محمد ایران پوریان هر دو از تیم مقاومت فارس و امین متوسل زاده از تیم پگاه با عقد قراردادی رسمی به عضویت این تیم شیرازی در آمده اند.

همچنین نفراتی چون هاشم بیک زاده، علی محمد دهقان، مجتبی زارع و فرهاد طباطبایی نیز با اتمام مدت قراردادشان با باشگاه مقاومت سپاسی شیراز از جمع زردپوشان شیرازی جدا شده اند.

در فصل جاری همچنین تحولاتی در کادر فنی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز ایجاد شده است که بر این اساس جلیل دوران به عنوان جانشین بهنام زارع زاده، غلامحسین پیروانی را در امر هدایت این تیم یاری می رساند. زارع زاده در فصل پیش رو دستیار محمد عباسی در تیم برق شیراز خواهد بود.