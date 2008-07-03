بهای نفت از مرز 145 دلار هم گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، قیمت نفت خام سبک امریکا امروز ( پنج شنبه) برای بار نحستین بار از 145 دلار در بشکه فراتر رفت و به 145 دلار و یک سنت رسید. همچنین بهای نفت خام برنت دریای شمال نیز به بشکه ای 145 دلار و یک سنت دادوستد شد.

در همین حال، معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه به نظر نمی رسد سیر صعودی قیمت نفت در روزهای آتی متوقف شود، گفت: در روزهای آینده باید در انتظار افزایش قیمتها و رسیدن قیمت نفت به 150 دلار برای هر بشکه باشیم.

حجت الله غنیمی فرد در گفتگو با مهر، با بیان اینکه آمارها نشان می دهد سیر صعودی قیمت نفت ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: اگر چه در بعضی از روزهای سپری شده در سال جاری با نوسان قیمت نفت مواجه بودیم ، اما به نظر می رسد روند صعودی قیمتها ادامه داشته باشد و پیش بینی می شود در آینده نزدیک قیمت هر بشکه نفت به 150 دلار در هر بشکه برسد.

قیمت نفت اوج می گیرد

وی تاکید کرد: بر اساس شرایط بازار به نظر می رسد دامنه قیمتها برای برخی از نفتهای خام مانند نفت خام آمریکا و برنت دریای شمال به بالاتر از سطح فعلی برسد و بازار می تواند پذیرای قیمت بالای 140 دلار برای هر بشکه نفت باشد، ضمن اینکه هر چه به روزهای پایانی ماه جاری میلادی و رسیدن به فصل پرمصرف تابستان نزدیک می شویم ، امکان افزایش قیمت نفت بیشتر می شود.

معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: از سوی دیگر، اگر تاریخ 10 سال گذشته نفت تکرار شود برای ماه اول تابستان میلادی ( 10 تیر) باید منتظر قیمتهایی به مراتب بیشتر از قیمتهای فعلی باشیم.

به گفته وی در عین حال نفت خام هایی مانند برنت دریای شمال نیز که معمولا چند دلاری از نفت خام آمریکا ارزانتر است نیز می تواند به سمت 150 دلار حرکت کند.

کمبود عرضه نداریم

غنیمی فرد با اشاره به تصمیم عربستان به افزایش سقف تولید تصریح کرد: قیمتهای کنونی نفت نشان می دهد که افزایش قیمتها به دلیل کمبود عرضه در بازار نیست و دلایل اصلی افزایش قیمتها به عوامل بیرونی بازار که اصطلاحا به موارد پولی ، مالی و تحولات بازار بورس نفت در آمریکا و اروپا در 18 ماه گذشته باز می گردد، مربوط می شود.

معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: مشکلی که هم اکنون تحت عنوان کمبود در بازار نفت مطرح می شود مربوط به برخی از انواع نفت خام های بسیار شیرین و سبک است این در حالی است که عملا توجیه پذیر نیست که با کمبود این نوع نفت خام ها در بازار قیمت نفت به این ترتیب افزایش یابد و به سطوح فعلی برسد.

وی یکی از مواردی که در وضعیت فعلی باعث افزایش بی سابقه قیمت نفت شده است را وضعیت اقتصاد رو به افول آمریکا ذکر کرد و گفت: این موضوع نشان می دهد که در شرایط فعلی بازار سهام بازار جذابی برای سرمایه گذاران نیست.

غنیمی فرد یاد آور شد : در سالهای گذشته در مواقعی که اقتصاد آمریکا با رکود مواجه می شد به دلیل اینکه تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا می کرد ، قیمت جهانی نفت نیز با کاهش مواجه می شد این در حالی است که در حال حاضر کاهش تقاضای آمریکا قیمت نفت را افزایش داده است.

آسیا کاهش تقاضای آمریکا را جبران می کند

به گفته وی آمارها نشان می دهد صادرات کشورهای صادرکننده نفت به آمریکا مانند عربستان، ونزوئلا و عراق حداقل در سه ماهه گذشته کاهش یافته است و بخش عمده ای از صادرات نفت این کشورها روانه بازار آسیا شده است.

وی اظهار داشت: در سالهای گذشته ونزوئلا حضور فعالی در بازار آسیا نداشت، این در حالی است که اخیرا این کشور به صورت فعال و با قراردادهای بلند مدت در بازار چین و هند حضور پیدا کرده که همه این موارد نشان دهنده این است که آمریکا اگر چه به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت مطرح است، اما با رشد اقتصادی بالا در آسیا کاهش تقاضای این کشور از سوی کشورهایی نظیر چین و هند جبران شده است.

معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه سیاستمداران آمریکا قصد دارند با فرافکنی افکار عمومی خود را منحرف کرده و مشکلات فعلی را به اوپک نسبت دهند، تصریح کرد: اعضای اوپک همواره نشان داده اند که هرگاه بازار با کمبود عرضه مواجه شده، تولید نفت خود را افزایش داده اند.