440 هکتار از جنگلهای ارس استان سمنان پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین باصری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان سطح جنگلهای ارس استان را ۱۵۰هزار هکتار عنوان کرد.
وی افزود: هزینه طرح مبارزه با این نیمه انگل ۲۰۰میلیون ریال بوده است که از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه استانداری اختصاص یافته و هزینه شده است.
باصری با اشاره به اینکه ارس گیاهی با اهمیت و ممنوع القطع است، گفت: این گیاه در ارتفاعات ۱۶۰۰تا سه هزار متر از سطح دریا رشد میکند و به طور عمده پوشش جنگلی ارتفاعات با تشکیلات آهکی جنوب البرز را پوشش میدهد.
به گفته وی، ریشه درخت ارس بسیار گسترده است و از شسته شدن و فرسایش خاک جلوگیری میکند و در حفظ و نفوذ نزولات آسمانی نقش ارزنده ای دارد و حفظ و حراست از این گونه از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان تاکید کرد: با توجه به زاد آوری سخت درختان ارس و رشد آنها در شرایط سخت، محیطی که هیچ گونه درخت دیگری در این شرایط رشد نمی کند لازم است از این گونه با ارزش حفظ و حراست شود.
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