440 هکتار از جنگلهای ارس استان سمنان پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین باصری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان سطح جنگلهای ارس استان را ۱۵۰‬هزار هکتار عنوان کرد.

وی افزود: هزینه طرح مبارزه با این نیمه انگل ‪ ۲۰۰ ‬ میلیون ریال بوده است که از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه استانداری اختصاص یافته و هزینه شده است .

باصری با اشاره به اینکه ارس گیاهی با اهمیت و ممنوع‌ القطع است، گفت: این گیاه در ارتفاعات ‪ ۱۶۰۰‬تا ‪ سه هزار ‬متر از سطح دریا رشد می‌کند و به طور عمده پوشش جنگلی ارتفاعات با تشکیلات آهکی جنوب البرز را پوشش می‌دهد.

به گفته وی، ریشه درخت ارس بسیار گسترده است و از شسته شدن و فرسایش خاک جلوگیری می‌کند و در حفظ و نفوذ نزولات آسمانی نقش ارزنده ‌ای دارد و حفظ و حراست از این گونه از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان تاکید کرد: با توجه به زاد آوری سخت درختان ارس و رشد آنها در شرایط سخت، محیطی که هیچ گونه درخت دیگری در این شرایط رشد نمی کند لازم است از این گونه با ارزش حفظ و حراست شود.