  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۴

440 هکتار از جنگلهای ارس استان سمنان پاکسازی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان گفت:440 هکتار از جنگلهای ارس استان سمنان از گیاه نیمه انگل "ارس واش" پاکسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین باصری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان سطح جنگلهای ارس استان را ۱۵۰‬هزار هکتار عنوان کرد.

وی افزود: هزینه طرح مبارزه با این نیمه انگل۲۰۰میلیون ریال بوده است که از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه استانداری اختصاص یافته و هزینه شده است.

باصری با اشاره به اینکه ارس گیاهی با اهمیت و ممنوع‌ القطع است، گفت: این گیاه در ارتفاعات ۱۶۰۰‬تا سه هزار ‬متر از سطح دریا رشد می‌کند و به طور عمده پوشش جنگلی ارتفاعات با تشکیلات آهکی جنوب البرز را پوشش می‌دهد.

به گفته وی، ریشه درخت ارس بسیار گسترده است و از شسته شدن و فرسایش خاک جلوگیری می‌کند و در حفظ و نفوذ نزولات آسمانی نقش ارزنده ‌ای دارد و حفظ و حراست از این گونه از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان تاکید کرد: با توجه به زاد آوری سخت درختان ارس و رشد آنها در شرایط سخت، محیطی که هیچ گونه درخت دیگری در این شرایط رشد نمی کند لازم است از این گونه با ارزش حفظ و حراست شود.

کد مطلب 710063

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها