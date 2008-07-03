پزشکان بسیجی می توانند چالشهای نظام سلامت را مرتفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدرضا زرگر امروز در افتتاحیه طرح طلایه داران سلامت (بسیج جامعه پزشکی) که در سالن اجتماعات امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: پزشکان بسیجی با حضور در مناطق محروم و خدمت رسانی به نیازمندان، باعث می شوند مردم محروم از آنان به عنوان نماینده نظام یاد کنند که در این مناطق حضور یافته اند .

وی با اشاره به اهمیت حضور پزشکان بسیجی در مناطق محروم و انجام ویزیت رایگان، افزود: این اقدام منجر به کشف بیمارانی می شود که فراموش شده اند.

زرگر، آشنایی با فرهنگ بومی و توجه به معیشت اقتصادی مردم مناطق محروم را یکی دیگر از دستاوردهای طرح ویزیت رایگان یا همان طلایه داران سلامت دانست و گفت: پزشکان از این طریق متوجه مشکلات نظام سلامت در این مناطق می شوند و آنها را به مسئولان انتقال می دهند.

رئیس بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ، در ادامه با اشاره به خدماتی که پزشکان بسیجی ارائه می دهند، افزود: باید بدانیم که آنچه از سوی بسیج جامعه پزشکی انجام شده و می شود، تمام بضاعت بسیج جامعه پزشکی نیست.

وی تاکید کرد: بسیج جامعه پزشکی کشور با برخورداری از نیروهای متخصص و اساتید دانشگاهی، قادر است به سراغ چالش های اصلی در نظام سلامت برود و طرحهای اساسی برای حل مشکلات ارائه دهد.