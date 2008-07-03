به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی با ماساهیکوکومورا وزیر خارجه ژاپن اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران با نگاه مثبت بسته پیشنهادی جامعی را که حاوی تمامی ظرفیتهای اقتصادی، انرژی و امنیتی است برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان و همکاری سازنده با کشورهای موثر در جهان ارائه کرده است.

وی تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران معتقد است با تاکید بر مشترکات دو بسته می توان در یک فضای مناسب سیاسی دور جدیدی از همکاریهای سازنده را با ابتکار و خلاقیت آغاز کرد.

کومورا وزیر خارجه ژاپن نیز با اشاره به اینکه ژاپن برای روابط با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بزرگ وموثر منطقه اهمیت قائل است از تلاش رئیس جمهوری اسلامی ایران برای آزادی گروگانهای ژاپنی از دست اشرار تشکر و قدردانی کرد.

وزیر خارجه ژاپن اظهار داشت : بسته پیشنهادی ایران دارای ظرفیتهای خوبی است که می تواند در کنار جلب اعتماد جامعه جهانی به ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان بینجامد.

کومورا اظهار داشت : ژاپن از گفتگوهای سازنده ایران و 1+5 حمایت می کند و امیدوار است دور جدید گفتگوها برای همه طرفها و جامعه جهانی گفتگوهایی سازنده و مثبت باشد.

وزیر خارجه ژاپن خواستار تداوم مذاکرات ایران با 1+5 شد.