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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر/

غلام نژاد به پاس همدان پیوست

غلام نژاد به پاس همدان پیوست

هافبک ملی پوش تیم فوتبال سایپا تهران با عقد قراردادی دو ساله که دقایقی پیش در هیئت فوتبال استان همدان به ثبت رسید به عضویت تیم پاس این شهر درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن جوان که در فصل گذشته یکی از بازیکنان اصلی تیم فوتبال سایپا تهران بود، برای گذارندن دوران خدمت مقدس سربازی از این تیم تهرانی جدا شد و به عضویت باشگاه پاس همدان در آمد.

غلام نژاد صبح امروز با حضور در هیئت فوتبال استان همدان قرارداد دو ساله خود با باشگاه پاس را به ثبت رساند و به تهران بازگشت تا در اردوی آماده سازی تیم جدیدش حضور یابد.

تیم فوتبال پاس همدان از امروز اردویی هشت روزه را در تهران برپا خواهد کرد که تا روز جمعه هفته آینده ادامه می یابد.

تا به امروز چهار بازیکن به نام های مهرداد کریمیان، محسن حمیدی، مجید غلام نژاد و سوشا مکانی به عضویت تیم پاس همدان در آمده اند.

کد مطلب 710095

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