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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

نخستین شعبه شورای حل اختلاف فرهنگیان در گنبد کاووس گشایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین شعبه شورای حل اختلاف فرهنگیان گنبد کاووس در نمایندگی آموزش و پرورش بخش داشلی برون این شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول آموزش و پرورش بخش داشلی برون گنبد کاووس در این آیین، هدف اصلی راه اندازی این شعبه تخصصی را حفظ شان و منزلت فرهنگیان اعلام کرد.

بهمن مهرورز خاطرنشان کرد: در این شعبه پرونده هایی که حداقل یکی از طرفین آن فرهنگی باشد، رسیدگی می شود.

رئیس حوزه قضایی بخش داشلی برون گنبد کاووس نیز در این مراسم عنوان کرد: شورای حل و اختلاف به عنوان نهاد مردمی تاکتون توانسته از بسیاری نابسامانیها در این منطقه جلوگیری کند.

محمد حسین نوبخت افزود: خوشبختانه تاکنون شوراهای حل اختلاف منطقه در صلح و سازش و کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی موفق عمل کرده اند.

10 شعبه شورای حل و اختلاف روستایی درداشلی برون گنبد کاووس فعالیت دارد.

در این مراسم شماری از مسئولان و فرهنگیان منطقه شرکت داشتند.

کد مطلب 710104

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