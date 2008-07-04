انتخاب ساعی و نادریان بهترین انتخاب بود / وسواس زیادی به خرج دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فنی تیم ملی تکواندو در ابتدای این جلسه اظهارداشت کادر فنی تیم ملی با وسواسی خاص برای انتخاب بهترین نفر برای حضور در المپیک تلاش کرد و در همین رابطه هم در تمامی مراحل آماده‌سازی تیم ملی جدول ارزشیابی بر اساس عملکرد نفرات در تمرینات و مسابقات داخلی و خارجی دو گزینه المپیکی انتخاب کرد.

حسن ذوالقدر وسواس فراوان کادر فنی را دلیل ضعف این نفرات ندانست و اظهارداشت:هدف اصلی ما این بود تا ورزشکاران به خودباوری رسیده و خط خورده ها تا المپیک کنار باشند و ما را یاری دهند.

وی همچنین به انتخاب نادریان اشاره نمود و با تبریک به وی گفت: بهزاد خداداد سالهاست در کنار تیمی ملی و به عنوان یک ملی‌پوش سال‌های سال زحمت کشیده افتخارات فراوانی تاکنون کسب کرده که هیچگاه از خاطره ها پاک نخواهد شد و من متاسفم که شانس حضور در المپیک را از دست داد.

رضا مهماندوست تکواندو را یکی بهترین تیم های ورزشی ایران عنوان کرد و ادامه داد: تمام مردم از این تیم انتظار کسب مدال دارند و این کار ما را دو چندان دشوار می کند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: در شش ماه گذشته تمامی معیارهای فنی، جسمانی و اخلاقی نفرات مدعی حاضر در اردو را مد نظر قرار داده و تنها هدف مان این بود تا این معیارها باعث اعزام بهترین‌ها شود. به همین دلیل در پایان انتخابی که شاهد بودید، نادریان به عنوان گزینه وزن اول المپیک انتخاب شد و با توجه به معیارهای به دست آمده "هادی ساعی" نیز در وزن سوم المپیک به روی شیاب چانگ خواهد رفت.

وی در مورد برتری ساعی برابر کرمی گفت: برتری ساعی در اولین مسابقه انتخابی در مقابل مهدی بی‌باک کسب مدال طلا در مسابقات کسب سهمیه المپیک و انصراف کرمی از انجام انتخابی برابر ساعی از جمله معیارهایی بود که رای به برتری ساعی داد. ضمن اینکه در تست‌های آمادگی جسمانی انجام شده امتیاز ساعی بالاتر از رقیب بود که نشان از آمادگی جسمانی او میداد. ضمن اینکه ساعی در همان انتخابی مرحله اول با شرایط بهتری پیروز میدان شد.

مهماندوست در پایان این گفتگوی خبری اعلام داشت از روز شنبه دورجدید تمرینات تیم ملی آغاز و تا زمان اعزام به المپیک ادامه خواهد داشت.