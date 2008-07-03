ظرفیت تولید سالانه سیمان 15 میلیون تن افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر محرابیان امروز در مراسم راه اندازی کارخانه سیمان انارک دلیجان استان مرکزی افزود: بر اساس مصوبه دولت مقرر بود طی 9 ماه گذشته 17 کارخانه سیمان در کشور احداث و راه اندازی شود که با راه اندازی کارخانه سیمان انارک دلیجان 16 کارخانه از این تعداد تکمیل و راه اندازی شده و به زودی کارخانه هفدهم در کشور نیز به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از راه اندازی این واحدها، تولید سیمان در کشور در سال به 40 میلیون تن می رسید، خاطرنشان کرد: با راه اندازی 17 کارخانه فوق وضعیت تولید سیمان در کشور به حدود 55 میلیون تن در سال رسید که این میزان تولید به طور کامل به نیاز کشور پاسخ می دهد.

وزیر صنایع و معادن متوسط زمان راه اندازی کارخانه سیمان در کشور را بالای 5/4 سال خواند و عنوان کرد: کارخانه سیمان دلیجان انارک استان مرکزی طی 39 ماه تکمیل و راه اندازی شد که این امر نشان از توانایی کشور و استان مرکزی در راه اندازی کارخانه سیمان در سریع ترین زمان است.

محرابیان با اشاره به مردمی شدن اقتصاد یادآور شد: ویژگی دیگر کارخانه انارک دلیجان حضور شش هزار نفر سهامدار شخصی در کارخانه است که این امر گام مهمی در مردمی کردن صنعت و معدن در کشور است.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اهمیت اشتغالزایی صنعت در کشور خاطرنشان کرد: هر کارخانه ای که در منطقه راه اندازی می شود باید به مشکلات همسایگان خود توجه کند و عوارض کارخانه در همان منطقه هزینه شود و از جوانان منطقه برای راه اندازی کارخانه استفاده شود.

محرابیان در ادامه با اشاره به اینکه صنعت استان مرکزی صنعت پیشرویی است، گفت: در سال جاری 120 طرح بزرگ صنعتی در استان مرکزی راه اندازی می شود که برای راه اندازی این طرحها یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 180 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی صورت گرفته است و می تواند گام اساسی در صنعتی تر شدن استان مرکزی باشد.