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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

جشنواره کارآفرینان برتر کمیته امداد کردستان آغاز شد

سنندج - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره کارآفرینان برتر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان در سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، این جشنواره ظهر امروز و با حضور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور، استاندار کردستان، نمایندگان مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی و جمعی از کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد استان در مجتمع فرهنگی فجر سنندج آغاز شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان در مراسم آغازین این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره در راستای تشویق و معرفی کارآفرینان برتر تحت پوشش کیمته امداد حضرت امام (ره) برگزار می شود.

حسن محمد زاده افزود: در این جشنواره از 30 مددجوی کارآفرین که از محل تسهیلات کیمته امداد برای اشتغال استفاده کرده و طرح های موفقی را اجرا کرده اند، تقدیر می شود و این افراد برای حضور در جشنواره کشوری معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: برای برگزاری این جشنواره و انتخاب 30 کارآفرین برتر، ابتدا اطلاعات بیش از هفت هزار طرح اشتغال زایی اجرا شده توسط مددجویان کیمته امداد استان کردستان وارد یک بانک اطلاعاتی شده و در پایان 300 طرح مجوز حضور در مرحله نهایی جشنواره استانی را کسب کردند.

محمدزاده عنوان کرد: در میان 300 اثر انتخاب شده و بر اساس 146 شاخص داوری صورت گرفته و در نهایت 30 طرح لایق دریافت جایزه شناخته شدند که امروز معرفی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: افرادی برتری که امروز در قالب این جشنواره معرفی می شوند، جواز حضور در جشنواره کشوری را نیز دریافت خواهند کرد.

این مسئول یادآور شد: خوشبختانه در طول دو سال گذشته و از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده اقدامات بسیار خوبی در زمینه اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد صورت گرفته که امیدواریم این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

کد مطلب 710113

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