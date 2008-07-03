جشنواره کارآفرینان برتر کمیته امداد کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، این جشنواره ظهر امروز و با حضور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور، استاندار کردستان، نمایندگان مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی و جمعی از کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد استان در مجتمع فرهنگی فجر سنندج آغاز شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان در مراسم آغازین این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره در راستای تشویق و معرفی کارآفرینان برتر تحت پوشش کیمته امداد حضرت امام (ره) برگزار می شود.

حسن محمد زاده افزود: در این جشنواره از 30 مددجوی کارآفرین که از محل تسهیلات کیمته امداد برای اشتغال استفاده کرده و طرح های موفقی را اجرا کرده اند، تقدیر می شود و این افراد برای حضور در جشنواره کشوری معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: برای برگزاری این جشنواره و انتخاب 30 کارآفرین برتر، ابتدا اطلاعات بیش از هفت هزار طرح اشتغال زایی اجرا شده توسط مددجویان کیمته امداد استان کردستان وارد یک بانک اطلاعاتی شده و در پایان 300 طرح مجوز حضور در مرحله نهایی جشنواره استانی را کسب کردند.

محمدزاده عنوان کرد: در میان 300 اثر انتخاب شده و بر اساس 146 شاخص داوری صورت گرفته و در نهایت 30 طرح لایق دریافت جایزه شناخته شدند که امروز معرفی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: افرادی برتری که امروز در قالب این جشنواره معرفی می شوند، جواز حضور در جشنواره کشوری را نیز دریافت خواهند کرد.

این مسئول یادآور شد: خوشبختانه در طول دو سال گذشته و از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده اقدامات بسیار خوبی در زمینه اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد صورت گرفته که امیدواریم این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.