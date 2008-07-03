عملیات اجرایی کریدور علم و فناوری رضوی در آذرماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده، ظهر امروز در جلسه شورای راهبردی کریدور علم و فناوری استان اظهار داشت: در سفر دوم هیئت دولت به مشهد، مجوز تاسیس کریدور علم و فناوری در استان اخذ شد که این اقدام گامی مهم در توسعه علمی خراسان رضوی است.

وی با بیان اینکه کشورهای مالزی، سنگاپور و هند قدمهای خوبی در جهت ایجاد کریدورهای علم و فناوری برداشته‌اند، گفت: ما در کریدور رضوی سعی کردیم از تجربیات مفید سایر کشورها در جهت تحقق کامل این کریدور استفاده کنیم و با استفاده از این تجربیات خوشبختانه در حال حاضر فاز مطالعاتی این کریدور تکمیل و خاتمه یافته است.

محمدی زاده افزود: در کشور ما پنج نقطه اصلی برای ایجاد کریدورهای علم و فناوری پیش بینی شده که اصفهان و خراسان رضوی سرآمد این پنج نقطه هستند.

وی در خصوص رویکرد اصلی کریدور علم و فناوری بیان داشت: رویکرد اصلی کریدور علم و فناوری بر ایجاد یک تحول فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان بر پایه یک شیوه علمی و دقیق است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه تاکنون تجربه ایجاد کریدور علم و فناوری در کشور وجود نداشته، اظهار داشت: با برنامه ریزی‌های انجام شده برای کریدور رضوی قرار است با اجرای طرح برای بیش از ‪ ۵۰هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

محمدی زاده کریدور علم و فناوری رضوی را یک پروژه ملی و فراملی عنوان کرد و افزود: تاسیس کریدورعلم و فناوری یک کار فرابخشی است که دستگاههای مختلفی همچون وزارتخانه های علوم، فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی و صنایع باید در ایجاد آن همکاری داشته باشند مدیریت اصلی پروژه به عهده استانداری خراسان رضوی است.

وی با اشاره به اینکه اثرات مفید این کریدور مختص به یک شهر یا کشور نیست، ادامه داد: اثرات این کریدور به کل منطقه رونق می‌بخشد.

وی برخی از دستگاههای اجرایی استان از جمله، پارک علم و فناوری، دانشگاه فردوسی، شهرک صنایع غذایی، میراث فرهنگی و گردشگری و ... را به عنوان فعالان اصلی این پروژه عنوان و بر همکاری کلیه دستگاههای اجرایی خراسان رضوی جهت اجرایی شدن این کریدور تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: در کوتاه‌ترین فاصله زمانی کریدور علم و فناوری رضوی به بهره برداری کامل برسد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست بیان داشت: بیش از ‪ ۱۶هزار ساعت کار کارشناسی تاکنون برای اجرای طرح کریدور علم و فناوری رضوی انجام شده است.

مهندس رضا عبدالملکی افزود: تمایز این کریدور با سایر کریدورها در این است که کل منابع آن توسط بخش خصوصی تامین می‌شود.

وی بیان داشت: بعد از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقرر شد عملیات اجرایی این پروژه در قالب یک شرکت خصوصی انجام شود.

وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه با یک شرکت مالزیای جهت انجام مطالعات این پروژه خبر داد.