حدیث غریب حادثه ای در تهران و داغ دیدگانی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، پیش از ظهر امروز پیکر 17 جوان کوهدشتی که بین 17 تا 25 سال داشتند روی دست مردمی تشییع شد که اندوه و بهت در چهره شان دیده می شد.

اندوهی به اندازه غم دنیا و بهتی به اندازه باور نکردن مرگ جوانانشان ...

بدیهی است که مرگ 17 جوان زحمتکش کشورمان از هر استان دیگری هم که باشد دلخراش و تاسف آور است ، اما ضرورت ساخت و ساز استاندارد و همچنین نظارت های قانونی مراجع ذیربط مثل سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر موضوعی است که سالهاست قربانی گرفته ولی گویا مورد توجه مسوولان مربوطه قرار نگرفته است.

قربانیان حادثه دهم تیرماه سعادت آباد لرستان پیش از ظهر امروز در میان سیل مردم شهرستان کوهدشت و با حضور مسئولان این شهرستان از محل بهشت زهرا کوهدشت تشییع شد تا در روستای دورافتاده ای به نام روستای چنار علیا زادگاه این جان باختگان آرام بگیرد.

اسامی این جانباختگان در فهرستی که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفت به این صورت آمده است:

1- عزیزعلی امیری نژاد فرزند معصوم علی

2 - علی حسین یوسفیان فرزند علی حسین

3- سعید یوسفیان فرزند علی حسین

4- حسین نورعلی فرزند پیر مراد

5- مراد یاری فرزند صیف عالی

6- بهرام پیر زهد نورعلی فرزند بابا پیره

7- مهران پیر زاده نورعلی فرزند بهرام

8- میثم قاسمی فرزند قدرت

9- علی عبدلی

10- هوشمند منصوری فرزند مرتضی

11- حسین هاشم آبادی فرزند بک مراد

12- یحیی سعادتی آزاد بخت

13- فریبرز سعادتی آزاد بخت

14- افشار سعادتی آزاد بخت

15- عابدین سعادتی آزاد بخت

16- احسان آزاد بخت

17- موسی آزاد بخت

این در حالی است که امروز در شهرستان کوهدشت لرستان عزای عمومی اعلام شده است و پیش از این نیز امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم کوهدشت در مجلس در بیانیه ای ضمن ابراز تاسف از حادثه رخ داده قول پیگیری را داده بودند.

عبدالسعید حقیقی فرماندار شهرستان کوهدشت لرستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: نرخ بالای بیکاری در استان به خصوص شهرستان کوهدشت موجب مهاجرت جوانان از این شهرستان برای پیدا کردن کار شده است.

وی ضمن ابراز همدردی با مردم این شهرستان، خواستار برخورد قاطع با مقصرین این حادثه تلخ شد.

در حال حاضر فضای شهرستان کوهدشت را غم و اندوه فراگرفته است به طوری که بسیاری از خانواده در غم از دست دادن عزیزانشان عزادار هستند.