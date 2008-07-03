حوادث رانندگی در بوشهر 73 کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامرضا شاکری، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد کشته و مجروح از وقوع 47 فقره تصادف و واژگونی وسائل نقلیه صورت گرفته است.

وی از کشف دو دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتور سیکلت مسروقه در هفته جاری خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت 11 فقره سرقت کشف و 34 نفر سارق نیز دستگیر شدند.

رئیس مرکز فوریتهای پلیسی 110 استان بوشهر اظهار داشت: طی مدت یاد شده 12 نفر به جرم مشارکت در سه فقره قتل در سطح استان شناسایی و دستگیر شدند.

شاکری اظهار داشت: همچنین در این مدت دو کیلوگرم انواع مواد مخدر و 15 نفر فروشنده این مواد در سطح استان دستگیر شدند.

رئیس مرکز فوریت های پلیسی 110 بوشهر با اشاره به کشف هزاران قلم کالای قاچاق به ارزش دو میلیارد و 500 میلیون ریال در استان افزود: کشف هزار دستگاه گوشی تلفن همراه، 7800 لیتر گازوئیل قاچاق ، 2600 تخته پتو، 9 تن مواد خوراکی و یک تن پودر نیروزا از مهمترین کشفیات پلیس در یک هفته گذشته در بوشهر بوده است.