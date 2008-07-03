تاکید استاندار هرمزگان بر فعالیت گسترده روابط عمومیهای ادارات

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید رئیس سازمان تربیت بدنی از ورزشگاه 20 هزار نفری شهر بندرعباس در جمع خبرنگاران از ادارات و دستگاههای این استان خواست تا با توجه هر چه بیشتر به تعامل با رسانه ها و ساز و کار روابط عمومی های خود خدمات منحصر به فرد و ویژه ای که طی سالهای اخیر در دولت نهم صورت گرفته را به اطلاع عموم برسانند.

صاحب محمدی اظهار داشت: خدمات ویژه دولت به مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، توسعه راهها، بنادر، ساخت فضاهای آموزشی و ورزشی، توسعه ورزش عمومی، ساخت گسترده فضاهای فرهنگی و هنری و اقدامات ویژه در خصوص مدیریت منابع طی سالهای اخیر در مقایسه با قبل از آن استثنایی و بی نظیر بوده که مردم بسیار کمتر با آنها آشنا شده اند.

استاندار هرمزگان از مدیران دستگاهها و ادارات خواست پاسخگویی صادقانه را در دستور کار جدی خود قرار دهند و با تکریم عملکرد رسانه ها آنها را در پرداختن هرچه بیشتر به خدمات دولت نهم تشویق کنند.

وی با اشاره به پروژه های متعدد قابل افتتاح در هفته دولت سال جاری عنوان کرد: شورای اطلاع رسانی استان با اقداماتی ویژه امسال را سال نوآوری در اطلاع رسانی خدمات نظام به مردم قرار دهند و اجازه ندهند برخی کمبودها مردم را مایوس و نگران کند.