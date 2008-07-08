فرصتی جدید برای تعامل و همکاری های مجدد/ دوطرف گامهائی را بردارند

دکترعلیرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بسته پیشنهادی گروه 1+5 به ایران محتوای این بسته را مجزا از شرایط و مصلحت های زمانی ارزیابی کرد و گفت : به عبارت ساده تر در مورد این پیشنهاد غرب، در شرایط متفاوت می توان ارزیابی های متفاوتی داشت هرچند که در پیشنهاد عمومی غرب به زحمت می توانیم حداقل هائی راجع به حقوق هسته ای و سایر حقوق اقتصادی سیاسی امنیتی خود پیدا کنیم .

مسوول سابق مطالعات دفاع امنیت بین المللی مرکزتحقیقات استراتژیک ادامه داد: قطعا شایستگی ها و حقوق دولت و کشور ایران به مراتب فراتر از آنچه در این بسته لحاظ شده می باشد .

اکبری در عین حال تصریح کرد : باید دید ما در کدام زمان و در چه وضعیتی با این پیشنهاد مواجه شدیم و در مجموع به نظر می رسد که باید بین تغییر شرایط خود و محیط بین المللی به عنوان یک ضرورت نگاه کنیم .

وی درباره شرایط ایجاد شده فعلی برای از سر گیری مذاکرات هسته ای با غرب، قواعد این تغییر شرایط را مورد اشاره قرار داد و گفت: این قواعد را باید در مورد مذاکره با غرب به نتیجه برسانیم اما درهمین وضعیت، پیشنهاد موجود غرب وپیشنهاد ابتکاری ایران می تواند از جمله عواملی به حساب آید که مسیر گفتگو و مذاکره را هموار می کند.

اکبری ادامه داد: امروز در غرب نیاز مذاکره با ایران به وضوح به چشم می خورد اما انگیزها و عواملی می خواهند مسیر گفتگو را مسدود کنند و منافعی را از سد راه تعامل برای خود متصور شده اند.وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی نگران تفاهم ایران و غرب است، گفت: در ایالات متحد آمریکا نیز ترکیبی از نظرات مختلف در این مورد وجود دارد؛ گروهی این مذاکرات را برای 6 تا 9 ماه آینده مفید می دانند و خواستار تفاهم و تعامل نزدیک هستند.

رئیس موسسه راهبردی تصمیم ادامه داد: گروه دیگر در آمریکا فشار بر ایران را شاهدی بر پیروزیهای خود می دانند به علاوه برخی انگیزها در محیط منطقه ای نیز از دستاوردهای قابل ملاحظه ایران نگرانند و این مجموعه عوامل تلاش می کنند که این تفاهم شکل نگیرد.

اکبری با تاکید بر اینکه منافع حیاتی ما ایجاب می کند در زمان معین فرصت خاصی را برای زایش بنیه خود ایجاد کنیم گفت : این مسئله یک ضرورت مهم است چرا که همیشه برای تقابل و رویاروئی فرصت وجود دارد و در هر زمان و شرایطی می توان این وضعیت را ایجاد کرد ولی در هر موقعیتی نمی توان فرصت تعامل و همکاری را بدست آورد و این مفهومی است که اکثر کشور های اروپائی ، چین و عقلای آمریکا آن را درک کردند و در ایران هم این مفهوم درک شده است .

وی تصریح کرد : صرف نظر از بسته پیشنهادی غرب و وضعیتی که تشریح شد شرایط ایجاب می کند ما از دو فاکتور پیشنهاد ایران و بسته پیشنهادی غرب در وضعیت و شرایط محیطی و روندهای دوجانبه ، چند جانبه و بین المللی و سیاست خارجی استفاده کنیم و مسیر تعامل را باز کنیم .

معاون وزیر دفاع سابق در مورد اینکه ایران چه روشهائی برای بازنگه داشتن مسیر مذاکره باید اتخاذ کند؟ گفت : ایران باید در این راه بر یک سری اصول تاکید کند و آن اصول این است که به طور بنیادی موازنه بین خود و محیط منطقه ای از یک طرف و موازنه بین خود و حریف های فرامنطقه ای را از طرف دیگر و موازنه منطقه ای با محیط جهانی را هدف قرار دهد و در این مسیر به اهداف میان مدت تا بلند مدت فکر کند .

اکبری تصریح کرد : باید به گونه ای تعامل دوره زمانی کوتاه مدت را داشته باشیم تا هرچه بیشتر برای فرصت های موجود در دوره میان مدت و بلند مدت را تحت کنترل قرا دهیم .

رئیس موسسه راهبردی تصمیم با بیان اینکه گفتگوهای مستقیم ایران با 6 وزیر خارجه کشورهای 1+5 به یک تفاهم بینابینی منجر می شود، تاکید کرد: نباید این فرصت را از غرب و از خودمان سلب کنیم ولی باید نکات ظریفی را در راه رعایت کنیم .

مسوول سابق مطالعات دفاع امنیت بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک با تاکید بر اینکه چگونگی انجام این گفتگوها حائز اهمیت است، گفت: باید در این مسیر هزینه ها تخفیف داده شود و آغاز گفتگو با نشانه مدیریت از طرف ایران همراه باشد و شرایط برای ایران به حدود 1 سال پیش بازگردانده شود به این معنا که محدودیت هائی که در طول یک سال گذشته برای ایران ایجاد کرده اند برطرف شود.

اکبری تصریح کرد : باید محدودیت ها را بازپس گیرند و شرایط را حداقل در کلام و عمل به سمت یک شرایط عادی هدایت کنند و در مقابل ایران بتواند ریتم و آهنگ رشد کمی و کیفی غنی سازی خود را در زاویه ای قابل اطمینان مهار کند یعنی سیاست مهار داوطلبانه کمی غنی سازی در مقابل مهار وبرداشتن حصارها ومحدودیت هائی که در1 سال گذشته برای ایران وجود داشته است .

وی با تاکید بر اینکه این روند نشان دهنده حسن نیت خواهد بود ادامه داد : در چنین فضائی دو طرف فرصت دارند در سطح وزیر خارجه با مدل دو جانبه و چند جانبه به ایجاد مدل پایدارتر بیاندیشند .

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه باید بر اساس مشترکات بسته ایرانی با بسته پیشنهادی غربی ها دو طرف بر شروع مذاکرات گشایشی توافق کنند گفت : باید در این دوره هرکدام گامهائی را بردارند ، ایران کنترل داوطلبانه رشد کمی و کیفی غنی سازی را داشته باشد و طرف مقابل به سمت عادی کردن شرایط تا مقطع یک سال گذشته حرکت کند و این می تواند مقدمه ای باشد برای ادامه روند مذاکرات.