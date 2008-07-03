نرخ تورم به 21 درصد نزدیک شد/ افزایش نقدینگی به 159 هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر ، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت) نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1387 نسبت به ماه قبل 2.2 ( دو و دو دهم ) درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.4 درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1386 معادل 20.7 درصد می باشد.

به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردین ‌86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تیر 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، درشهریور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دی ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردین 87 معادل 19.1 درصد و در اردیبهشت سال جاری 19.8 بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی 80 درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانسته است. رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکری در گفتگو با مهر گفته است: 17 درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمتهای جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.