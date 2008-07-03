عوارض صادرات سنگ خام کشور افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محرابیان ظهر امروز در حاشیه راه اندازی کارخانه سیمان انارک دلیجان در جمع خبرنگاران افزود: جلوگیری از صادرات مواد خام کشور می تواند گامی در راستای سرمایه گذاری در حوزه فراوری مواد خام کشور شود چنانکه صادرات سنگ کشور زیاد است افزایش عوارض صادراتی آن می تواند فراوری سنگ را افزایش و اشتغالزایی در کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از کانونهای تولید سنگ است، افزود: در استان مرکزی که آلبوم سنگهای ساختمانی است، 40 نوع سنگ ساختمانی با 46 رنگ متنوع تولید می شود که در نوع خود در دنیا بی نظیر است که امیدواریم با افزایش عوارض صادرات سنگ خام تلاشهای جدی تری در راستای فراوری این نوع مواد خام صورت گیرد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه با اشاره به اینکه ذخایر احتمالی معادن کشور 56 میلیارد تن است، بیان داشت: 36 میلیارد تومان ذخایر قطعی است و در حال اکتشاف و بهره برداری است که این میزان بهره برداری طی دو سه سال اخیر روند صعودی داشته و دو هزار درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است.

محرابیان اکتشاف کانی های غیر فلزی را از دیگر ویژگی های بخش صنعت معدن کشور طی دو سه سال اخیر خواند و گفت: در این زمینه 56 درصد رشد نسبت به گذشته داشتیم.

وی در این گفتگو با اشاره به راه اندازی کارخانه سیمان دلیجان استان مرکزی گفت: امسال بیش از 50 میلیون تن سیمان در کشور تولید می شود که این میزان تولید بیشتر از نیاز کشور است و در کنار این موضوع برای کاهش مشکلات تهیه سیمان به سازمانها و وزارتخانه ها اجازه واردات سیمان داده شده است.

وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه طرحهای خوبی در حوزه صنعت درکشور پیش بینی شده است گفت: این وزارتخانه از سرمایه گذاران برای بررسی و مشارکت در این طرح ها دعوت می کند.

کارخانه سیمان انارک دلیجان ظهر امروز با حضور وزیر صنایع و معادن در دلیجان راه اندازی شد.

این کارخانه که یکی از پیشرفته ترین کارخانه های سیمان کشور است قادر به تولید روزانه سه هزار و 300 تن سیمان است.