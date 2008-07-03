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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

نمایشگاه کارآفرینان برتر کمیته امداد استان کردستان افتتاح شد

سنندج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه اولین جشنواره کارآفرینان برتر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، معاون اشتغال کمیته امداد استان کردستان، ظهر امروز در مراسم آغازین این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه نتیجه و محصولات تولیدی اجرای طرحهای اشتغال زایی و محصولات تولیدی آنها به نمایش گذاشته شده است.

رئوف رحیمی ادامه داد: این نمایشگاه دارای 21 غرفه بوده که 19 غرفه از آن مربوط به مشاغل و دو غرفه نیز در خصوص آموزش و خدمات فنی و اعتباری به طرحهای کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان است.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه در راستای تشویق کارآفرینان برتر و در جهت معرفی توانمندیهای مددجویان کمیته امداد در بخش اشتغال زایی و کارآفرینی برپا شده است که امیدواریم نقطه عطفی باشد تا در آینده شاهد برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های بزرگتری باشیم.

معاون اشتغال کمیته امداد استان کردستان تصریح کرد: در استان کردستان بالغ بر 13 هزار طرح اشتغال زایی توسط مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) اجرا شده که بیش از 70 درصد از آنها در روستاها و شهرهای کوچک استان اجرایی شده اند.

رحیمی خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای اصلی کمیته امداد استان کردستان توجه به ایجاد شغلهای پایدار بوده و تسهیلات ارائه شده در این بخش به این سمت و سوی سوق داده شده است.

وی یادآور شد: به همین دلیل و با توجه به پتانسیلهای استان بخش اعظمی از تسهیلات ارائه شده در بخش اشتغال کمیته امداد استان به حوزه های کشاورزی، دامداری و زراعت بوده است که خوشبختانه نتیجه بسیار خوبی نیز در پی داشته است.

این نمایشگاه تا پایان امروز در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برپاست.

کد مطلب 710150

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