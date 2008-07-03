نمایشگاه کارآفرینان برتر کمیته امداد استان کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، معاون اشتغال کمیته امداد استان کردستان، ظهر امروز در مراسم آغازین این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه نتیجه و محصولات تولیدی اجرای طرحهای اشتغال زایی و محصولات تولیدی آنها به نمایش گذاشته شده است.

رئوف رحیمی ادامه داد: این نمایشگاه دارای 21 غرفه بوده که 19 غرفه از آن مربوط به مشاغل و دو غرفه نیز در خصوص آموزش و خدمات فنی و اعتباری به طرحهای کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان است.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه در راستای تشویق کارآفرینان برتر و در جهت معرفی توانمندیهای مددجویان کمیته امداد در بخش اشتغال زایی و کارآفرینی برپا شده است که امیدواریم نقطه عطفی باشد تا در آینده شاهد برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های بزرگتری باشیم.

معاون اشتغال کمیته امداد استان کردستان تصریح کرد: در استان کردستان بالغ بر 13 هزار طرح اشتغال زایی توسط مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) اجرا شده که بیش از 70 درصد از آنها در روستاها و شهرهای کوچک استان اجرایی شده اند.

رحیمی خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای اصلی کمیته امداد استان کردستان توجه به ایجاد شغلهای پایدار بوده و تسهیلات ارائه شده در این بخش به این سمت و سوی سوق داده شده است.

وی یادآور شد: به همین دلیل و با توجه به پتانسیلهای استان بخش اعظمی از تسهیلات ارائه شده در بخش اشتغال کمیته امداد استان به حوزه های کشاورزی، دامداری و زراعت بوده است که خوشبختانه نتیجه بسیار خوبی نیز در پی داشته است.

این نمایشگاه تا پایان امروز در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برپاست.