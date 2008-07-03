ایران بالاترین رتبه انتقال زائر از طریق ناوگان هوایی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مصطفی خاکسار قهرودی، ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زائرین ایرانی به حج عمره و تمتع تنها از طریق ناوگان هوایی منتقل می شوند و این در حالیست که بسیاری از کشورهای دیگر این انتقال را از راه آبی نیز انجام می دهند.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: علت تاخیر در پروازها نیز عموما اشکالات فنی است و مهمترین عامل که گاهی شهر مشهد را نیز در بر می گرفت، تغییرات شرایط آب و هوایی بود.

وی با اشاره به اینکه خسارات ناشی از این تاخیرها به زائرین پرداخت می شود، اظهار داشت: تبت نام دو ماهه فروردین تا خرداد سال جاری سه میلیون و 400 هزار ثبت نام شده حج عمره را به تعداد 700 هزار نفر باقی مانده از دوره های قبل افزوده است و در تعیین سالهای انتظار برای تشرف به عامل ظرفیت کشور عربستان و ساختارهای ما در ایران بستگی دارد.

خاکسار قهرودی تصریح کرد: سهمیه سالانه ایران در اعزام زائرین عمره 600 هزار نفر است و با در نظر گرفتن این میزان سهمیه سالانه اولویتهای تشرف مشخص می شوند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در مراسم حج عمره سالانه 20 تا 30 هزار نفر رشد داشته ایم، افزود: سهمیه ایران برای حج تمتع سالانه 100 هزار نفر است که با داشتن رقم یک میلیون و 900 هزار نفر ثبت نام کننده سنوات بالای 10 سال برای انتظار تشرف پیش بینی می شود.

خاکسار قهرودی اظهار داشت: آنچه که امروز در حج تمتع در اولویت قرار می گیرد، متولدین مسن هستند که کلیه عزیزان متولد 1305 یعنی منتظرین 84 سال به بالا با جمعیت چهار هزار نفر از مجموع ثبت نام کنندگان در اولویت تشرف به حج تمتع قرار می گیرند.

وی در ادامه از تشرف یک میلیون زائر سالانه به سوریه و عراق خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه تمامی پروازهای عتبات عالیات ایران توسط شرکتهای داخلی هواپیمایی تامین می شود.

خاکسار قهرودی همچنین از رشد 100 درصدی عمره های دانشجویی خبر داد و افزود: در خصوص پتانسیلهای استقبال از زائرین حج، برنامه های مدونی طراحی شده از جمله اینکه سالن ورودی خروجی مجزا در فرودگاه تهران و مشهد برای مستقبلین حج تعبیه شده است.