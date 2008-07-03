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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

تیم مازندران قهرمان ژیمناستیک المپیاد ایرانیان شد

زنجان - خبرگزاری مهر: تیم مازندران عنوان نخست رشته ژیمناستیک دومین دوره رقابتهای المپیاد ایرانیان در رده سنی نوجوانان پسر را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در مجموع شش اسباب این رقابتها، تیم مازندران به مقام قهرمانی رسید و تیمهای اردبیل و مرکزی به ترتیب عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

در این رقابت‌ها، پدرام یوسفی از اردبیل مقام نخست سطح چهار را از آن خود کرد و علی مددی از مرکزی و سامان مدنی از مازندران عناوین دوم و سوم را در این سطح به دست آوردند.

در سطح پنج این رقابت‌ها، معین کاظمی و محمدرضا حمیدی هر دو از استان مرکزی مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند و محمد رکنی از مازندران بر سکوی سوم ایستاد.

با برگزاری سطح شش نیز نفرات برتر این بخش مشخص شد و بر همین اساس محمدرضا شمس‌الدینی از کرمان مدال طلا را به گردن آویخت، رضا فرنیا از مازندران نشان برنز را کسب کرد و محمدعباس ‌پور از کرمان بر سکوی سوم تکیه زد.

رقابتهای ژیمناستیک نوجوانان المپیاد ایرانیان در بخش مردان در قالب 32 تیم و با حضور 500 ورزشکار به مدت سه روز در خانه ژیمناستیک مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد.

کد مطلب 710155

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