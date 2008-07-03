تیم مازندران قهرمان ژیمناستیک المپیاد ایرانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در مجموع شش اسباب این رقابتها، تیم مازندران به مقام قهرمانی رسید و تیمهای اردبیل و مرکزی به ترتیب عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

در این رقابت‌ها، پدرام یوسفی از اردبیل مقام نخست سطح چهار را از آن خود کرد و علی مددی از مرکزی و سامان مدنی از مازندران عناوین دوم و سوم را در این سطح به دست آوردند.

در سطح پنج این رقابت‌ها، معین کاظمی و محمدرضا حمیدی هر دو از استان مرکزی مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند و محمد رکنی از مازندران بر سکوی سوم ایستاد.

با برگزاری سطح شش نیز نفرات برتر این بخش مشخص شد و بر همین اساس محمدرضا شمس‌الدینی از کرمان مدال طلا را به گردن آویخت، رضا فرنیا از مازندران نشان برنز را کسب کرد و محمدعباس ‌پور از کرمان بر سکوی سوم تکیه زد.

رقابتهای ژیمناستیک نوجوانان المپیاد ایرانیان در بخش مردان در قالب 32 تیم و با حضور 500 ورزشکار به مدت سه روز در خانه ژیمناستیک مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد.