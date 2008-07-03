به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهدی کرباسیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: این سه سالن در شهرهای سمنان، سنندج و زنجان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این سالنها، تعداد سالنهای اختصاصی این رشته به 19 مورد می رسد، گفت: در سال آینده نیز سه سالن دیگر مورد بهره ‌برداری قرار خواهد گرفت .

وی خاطرنشان کرد: ۱۶ ‬ هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر ورزشکار در کشور به صورت حرفه ‌ای و بیمه شده در رشته بدمینتون فعالیت دارند.

کرباسیان یادآور شد: رقابتهای لیگ برتر بدمینتون کشور همانند سال گذشته برگزار می‌شود اما رقابتهای دسته اول به صورت متمرکز در دو منطقه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیته استعدادیابی در فدراسیون بدمینتون تشکیل شده است که مربیان مستعد استانها با انتخاب این کمیته زیر نظر سرمربی خارجی تیم ملی دوره مربیگری ویژه می بینند و مربیان برتر استانها نیز قرار است برای گذراندن دوره‌های ‌مربیگری به خارج از کشور اعزام شوند .

رئیس فدراسیون بدمینتون، برگزاری المپیاد ورزشی ایرانیان را در توسعه ورزش قهرمانی بسیار موثر و مهم دانست و افزود: برگزاری این المپیاد در استحکام ورزش قهرماین در کشور نقس به سزایی دارد.