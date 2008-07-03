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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۰

سه سالن اختصاصی بدمینتون در کشور به بهره برداری می‌رسد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون بدمینتون گفت: سه سالن ورزشی اختصاصی بدمینتون تا پایان سال جاری در کشور به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهدی کرباسیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: این سه سالن در شهرهای سمنان، سنندج و زنجان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این سالنها، تعداد سالنهای اختصاصی این رشته به 19 مورد می رسد، گفت: در سال آینده نیز سه سالن دیگر مورد بهره ‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ۱۶هزار و ۳۰۰‬نفر ورزشکار در کشور به صورت حرفه ‌ای و بیمه شده در رشته بدمینتون فعالیت دارند.

کرباسیان یادآور شد: رقابتهای لیگ برتر بدمینتون کشور همانند سال گذشته برگزار می‌شود اما رقابتهای دسته اول به صورت متمرکز در دو منطقه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیته استعدادیابی در فدراسیون بدمینتون تشکیل شده است که مربیان مستعد استانها با انتخاب این کمیته زیر نظر سرمربی خارجی تیم ملی دوره مربیگری ویژه می بینند و مربیان برتر استانها نیز قرار است برای گذراندن دوره‌های ‌مربیگری به خارج از کشور اعزام شوند.

رئیس فدراسیون بدمینتون، برگزاری المپیاد ورزشی ایرانیان را در توسعه ورزش قهرمانی بسیار موثر و مهم دانست و افزود: برگزاری این المپیاد در استحکام ورزش قهرماین در کشور نقس به سزایی دارد.

رقابتهای بدمینتون المپیاد ورزشی ایرانیان با شرکت ۲۸استان کشور، روز گذشته در سالن ورزشی غدیر سمنان آغاز شد که در این رقابتها در مقطع سنی نوجوانان، ۱۵۰ورزشکار پسر از استانهای مختلف کشور به مدت چهار روز به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 710156

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