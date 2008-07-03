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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

آفتابگردان در ۴۵۰۰‬ هکتار از مزارع شاهرود کشت می شود

آفتابگردان در ۴۵۰۰‬ هکتار از مزارع شاهرود کشت می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: چهار هزار و 500 ‬هکتار از مزارع دیم "کالپوش" شهرستان شاهرود زیر کشت آفتابگردان قرار گرفت.

به گزار ش خبرنگار مهر در سمنان، مرتضی معتمد، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در شاهرود اظهار داشت: برای کشت این محصول با ۸۶۷‬ بهره‌ بردار قرارداد منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه شش هزار و ۹۲۰ هکتار سطح قرارداد محصول آفتابگردان در سال جاری است، بیان داشت: از مجموع سطح کشت سال جاری تاکنون دو هزار و 328 هکتار بیمه شده است.

معتمد، تاثیر خشکسالی بر سطح زیر کشت این محصول را ۸۲۰هکتار کاهش نسبت به سال گذشته عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود میزان خرید محصول نیز حدود دوهزار تن با کاهش روبرو شود.

به گفته وی، سال گذشته دو هزار و ۴۵۰‬ تن دانه روغنی از سطح زیر کشت این محصول در شهرستان شاهرود خریداری شد.

کد مطلب 710161

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