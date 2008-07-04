جریمه 3 تا 25 میلیون تومانی برای کاریابهای بدون مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت‌وزیران در جلسه مورخ9/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره94718 مورخ 7/8/1386 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب1380ـ این مصوبه را تصویب کرد.

میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون یادشده به شرح ذیل افزایش می‌یابد:

الف ـ میزان جریمه نقدی برای بار اول تخلف از قانون فوق مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال.

ب ـ میزان جریمه نقدی برای بار دوم تخلف از قانون فوق مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال.

ج ـ میزان جریمه نقدی برای بار سوم تخلف از قانون فوق مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال.

در همین حال، مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار و امور اجتماعی از اتمام تدوین آئین نامه جدید کاریابی ها و ارسال آن به دولت توسط وزیر کار و امور اجتماعی برای تصویب خبر داد.

علیرضا ولی پور مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر از اتمام تدوین آئین نامه جدید کاریابی ها خبر داد و گفت: در روزهای اخیر با اتمام کار تدوین آئین نامه جدید فعایت کاریابی های داخلی و خارجی، آئین نامه از سوی وزیر کار و امور اجتماعی برای تصویب به دولت ارسال شده است.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تغییرات به عمل آمده در آئین نامه جدید فعالیت کاریابی ها در کشور اظهار داشت: در آئین نامه جدید علاوه بر حرکت به سوی تخصصی شدن کاریابی ها، از فعالیت آنها به صورت بنگاه های اقتصادی جلوگیری می شود.

ولی پور از تسهیل فعالیت برای کاریابی های تخصصی در آئین نامه جدید خبر داد و تصریح کرد: با مقررات جدید علاوه بر توجه به بحث حقیقی افراد از قبیل مدرک، تجربه کاری، آشنایی با قوانین بازار کار و اعزام نیروی کار به خارج از کشور بحثهای حقوقی نیز مانند تخلف نداشتن کاریابی ها مورد ویرایش جدید قرار گرفته است.

وی حذف سوبسید را از دیگر موارد تغییر یافته در آئین نامه جدید کاریابی ها اعلام کرد و افزود: در گذشته وزارت کار و امور اجتماعی برای ادامه حیات موسسات کاریابی به آنها مبالغی را به صورت 3 ماه یکبار یا 6 ماه یکبار پرداخت می نمود که با توجه به بی ثمر بودن این کار و سوء استفاده برخی افراد، سوبسیدها حذف شد.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار و امور اجتماعی در ادامه از حذف ایجاد موسسات کاریابی روستایی به صورت کامل خبر داد و تاکید کرد: در این ارتباط مجوز ایجاد موسسات کاریابی در شهرهای کوچک نیز دارای شرایط سختی شده است.

ولی پور همچنین از اختصاص یافتن هزینه هایی که در گذشته به صورت سوبسید پرداخت می شد در حوزه آموزش خبر داد و گفت: کاریابی هایی که در حال حاضر نیز فعال هستند باید خود را با شرایط جدید وفق دهند.

وی به محدود شدن حوزه فعالیتی کاریابی های دولتی در استانها نیز اشاره کرد و بیان داشت: برای کاریابی های دولتی تحت پوشش دولت در استانها نیز محدودیتهای فعالیتی جدیدی در نظر گرفته شده است.