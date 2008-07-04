مجمع عمومی فراکسیون مدیریت شهری هفته آینده برگزار می شود

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان مطلب فوق تاکید کرد : اعضای هیئت موسس فراکسیون مدیریت شهری تا کنون 5 جلسه برگزار کرده اند و اساسنامه این فراکسیون نیز تنظیم و برای تصویب آماده شده است.

نماینده مردم صومعه سرا در خانه ملت افزود : قرار شد اوایل هفته آینده آخرین جلسه اعضای هیئت موسس فراکسیون برگزار شود و سپس برای اعلام زمان عضوگیری عمومی و برگزاری مجمع عمومی فراکسیون اقدام لازم به عمل آید.

فراکسیون شهری برای نخستین بار در سال آخر مجلس هفتم با بیش از 200 عضو تشکیل شد و جلسات متعدیی با شهرداران و مدیران شهری کلانشهرها برای رفع مشکلات برگزار کرد.