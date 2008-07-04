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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

اختصاصی مهر/

مجمع عمومی فراکسیون مدیریت شهری هفته آینده برگزار می شود

مجمع عمومی فراکسیون مدیریت شهری هفته آینده برگزار می شود

با انتخاب 12 نفر به عنوان اعضای هیئت موسس فراکسیون مدیریت شهری هفته آینده جلسه مجمع عمومی این فراکسیون برگزار خواهد شد.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان مطلب فوق تاکید کرد : اعضای هیئت موسس فراکسیون مدیریت شهری تا کنون 5 جلسه برگزار کرده اند و اساسنامه این فراکسیون نیز تنظیم و برای تصویب آماده شده است.

نماینده مردم صومعه سرا در خانه ملت افزود : قرار شد اوایل هفته آینده آخرین جلسه اعضای هیئت موسس فراکسیون برگزار شود و سپس برای اعلام زمان عضوگیری عمومی و برگزاری مجمع عمومی فراکسیون اقدام لازم به عمل آید.

 فراکسیون شهری برای نخستین بار در سال آخر مجلس هفتم با بیش از 200 عضو تشکیل شد و جلسات متعدیی با شهرداران و مدیران شهری کلانشهرها برای رفع مشکلات برگزار کرد.

کد مطلب 710167

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