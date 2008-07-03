عزیزالله سیفی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد در گفتگو با خبرنگار مهر، از حل مشکل به وجود آمده بر سر راه ثبت جهانی یزد به عنوان اولین شهر خشت خام دنیا خبر داد و گفت: مشکلی که بر سر راه ثبت جهانی یزد به وجود آمده بود، ارتفاع زیاد از حد بنای کتابخانه مرکزی استان بود که با بیش از 17 متر در حال ساخت بود. در حالی که بر اساس ضوابط میراث فرهنگی و با توجه به تاکید مسئولان سازمان میراث فرهنگی بر حفظ هویت تاریخی و بافت قدیمی شهر، ارتفاع مجاز برای یک بنای واقع در بر بلوارهای اصلی 9 الی 12 متر است. این میزان برای بناهای اطراف خیابان ها 7 الی 10 متر است.

وی افزود: اخیراً در جلسه ای که با حضور استاندار یزد و معاون عمرانی وی، ابوالفضل موسوی معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، دولت آبادی معاون سازمان میراث فرهنگی، بنده به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، نمایندگان مشاور طرح ساخت کتابخانه مرکزی یزد و تنی چند از اساتید دانشکده معماری این شهر برگزار شد، تصمیم گرفته شد یک طبقه در حدود 6.5 الی 7 متر از ساختمان این بنا کاسته شود.

سیفی اضافه کرد: در واقع مقرر شد ارتفاع این ساختمان برابر ضوابط میراث فرهنگی تعدیل شود که این کار انجام شده و اخیراً هم عملیات اجرایی کتابخانه از سر گرفته شده است. در این جلسه همچنین قرار شد ما - به عنوان مسئولان سازمان میراث فرهنگی یزد - به همراه پرداخت هزینه های کاسته شدن یک طبقه از بنا، طرح وضعیت موجود ساختمان را بازطراحی و به مسئولان سازمان مسکن و شهرسازی استان ارائه کنیم. البته در این مورد قرار شد به جای پرداخت هزینه های مذکور، کار محوطه سازی و ساماندهی اطراف این بنا را انجام دهیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگیی یزد اضافه کرد: در این جلسه همچنین تصمیم بر این شد که بافت اطراف کتابخانه مرکزی یزد با همکاری استانداری، شهرداری، مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، تملک و ساماندهی شود.

وی همچنین از ارائه طرح ثبت جهانی یزد به یونسکو در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به رفع مشکل مذکور و اتمام مطالعات برای ثبت جهانی یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام دنیا، ما در همان جلسه این موضوع را به عنوان اولویت سازمان میراث فرهنگی در سال جاری تصویب کردیم.

سیفی در توضیح این مصوبه ادامه داد: شهر یزد با 743 هکتار زمینی که مردم آن با استفاده از خشت خام معماری خاصی را برای شهرشان خلق کرده اند، به ثبت ملی رسیده و برای ثبت جهانی آن هم قرار شد مطالعاتی اساسی را انجام دهیم که این مطالعات به پایان رسیده و طرح مدونی را هم برای ارائه نهایی به یونسکو، به اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی داده ایم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی یزد افزود: به همین منظور روز یکشنبه هفته جاری نشستی را با مسئولان یونسکو در یزد انجام دادیم و قرار شد نتیجه این مطالعات به صورت طرحی مدون از سوی ایران در آینده نزدیک به آنها (یونسکو) ارائه شود تا این شهر بعد از ونیز در ایتالیا - و در برابر آن - که به عنوان نخستین شهر دریایی جهان به ثبت رسیده است، به عنوان دومین شهر تاریخی و نخستین شهر خشت خام دنیا به ثبت برسد.

وی اضافه کرد: با توجه به شیوه خاص معماری یزد و اینکه مردم توانسته اند در چنین اقلیمی، شهری به این وسعت و زیبایی خلق کنند، این نوع معماری در حال حاضر در دانشگاه گرانوبل فرانسه تدریس می شود و جایگاه خاصی در جهان دارد.

سیفی در ادامه گفت: با توجه به اینکه ایران هر ساله دو اثر را برای ثبت جهانی به یونسکو پیشنهاد می دهد و اینکه طرح ثبت جهانی یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام دنیا در اولویت های سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است، بسیار امیدواریم که این طرح تا پایان سال جاری میلادی به تصویب یونسکو برسد.

به گزارش مهر، ساخت کتابخانه مرکزی استان یزد شش سال قبل در فضایی به مساحت 12 هزار متر مربع و در زمینی به زیربنای 6 هزار متر مربع آغاز شد. این پروژه چندی پیش و پس از آماده شدن اسکلت فلزی آن و با وجود صرف هزینه ای معادل یک میلیارد و 500 میلیون تومان، با اعتراض سازمان میراث فرهنگی استان مبنی بر اینکه ساختمان مدرن کتابخانه مرکزی یزد به بافت قدیم شهر یزد آسیب وارد می کند، متوقف شد.