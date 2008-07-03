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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۰

فرماندار شیراز:

دهیاران باید نگاهی مسئولانه داشته باشند

شیراز - خبرگزاری مهر: ابراهیم عزیزی نسبت به لزوم نگاه مسئولانه دهیاران برای توسعه مناطق تحت مدیریت خود تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی ظهر امروز در همایش دهیاران شهرستان شیراز افزود: طی مدت اخیر چنین احساس می شود که دهیاران کمتر به خود نگاهی به عنوان یک مسئول داشته اند و چنانچه این نگاه تقویت نشود در ادامه کار با نوعی نا امیدی و احساس عدم موفقیت روبرو خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم برای امور خود به دستگاه هایی نظیر شهرداری، فرمانداری و استانداری مراجعه می کنند باید نسبت به انجام کارهای خود از طریق دهیاریها فرهنگ سازی لازم انجام شود.

فرماندار شهرستان شیراز همچنین انجام وظایف به صورت تشکیلاتی و برنامه ریزی شده را به عنوان یکی دیگر از اصول کاری دهیاریها در راستای توسعه این نهاد و بخش های تحت مدیریتی خود ضروری خواند و افزود: درحال حاضر در تمام مناطق، منابع و امکانات لازم وجود دارد منتها باید برای استفاده از این فرصت، کارها براساس برنامه ریزی درست و به صورت تشکیلاتی صورت گیرد.

عزیزی گفت: در این راستا دهیاریهای می توانند منابع و امکانات تحت مدیریت منطقه خود را شناسایی کرده و درپی آن برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از امکانات استفاده بهینه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: به غیر از این راهبردها، در راستای توسعه دهیاری ها و مناطق تحت پوشش این نهاد می توانیم در سطح فرمانداری شهرستان شیراز کارگروه های مختلفی نظیر آب روستایی،فضای سبز، بهداشت و... تشکیل داده و هر دهیار بر حسب نیاز خود در کارگروه ها شرکت کند.

در ادامه همایش نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهایی نظیر شوراها و دهیاریها بهترین نهاد ارتباطی مسئولان و مردم هستند که می توانیم از این کانال مشکلات و معضلات مردمی را دنبال کرد.

جعفر قادری اضافه کرد: به غیر از این روش، سعی داریم ارتباطات مستقیم خود را با مردم از طریق حضور در مساجد تقویت کنیم.

وی تصریح کرد:طی مدت اخیر مجمع نمایندگان فارس تشکیل شده و برای پیگیری موضوعات استان نظیر مصوبات سفر ریاست جمهوری و رهبری جلسات مختلفی را با مسئولان و وزرا برگزار خواهد کرد که البته یکی از این جلسات با رئیس جمهور صورت گرفت.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به خاطر محدودیتهای بودجه ای و مالی باید نیازها و مسائل را اولویت بندی کرد، افزود: البته توجه به اجرای سیاست های اصل 44نیز می تواند در اجرای برنامه ها و کاهش مشکلات کمک کند به گونه ای که اگر در جایی احساس شد کارها با واگذاری به بخش خصوصی پیشرفت خواهد کرد می توان این مهم را صورت داد و بودجه های دولتی را صرف اولویت های دیگر کرد.

کد مطلب 710175

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