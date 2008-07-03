دهیاران باید نگاهی مسئولانه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی ظهر امروز در همایش دهیاران شهرستان شیراز افزود: طی مدت اخیر چنین احساس می شود که دهیاران کمتر به خود نگاهی به عنوان یک مسئول داشته اند و چنانچه این نگاه تقویت نشود در ادامه کار با نوعی نا امیدی و احساس عدم موفقیت روبرو خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم برای امور خود به دستگاه هایی نظیر شهرداری، فرمانداری و استانداری مراجعه می کنند باید نسبت به انجام کارهای خود از طریق دهیاریها فرهنگ سازی لازم انجام شود.

فرماندار شهرستان شیراز همچنین انجام وظایف به صورت تشکیلاتی و برنامه ریزی شده را به عنوان یکی دیگر از اصول کاری دهیاریها در راستای توسعه این نهاد و بخش های تحت مدیریتی خود ضروری خواند و افزود: درحال حاضر در تمام مناطق، منابع و امکانات لازم وجود دارد منتها باید برای استفاده از این فرصت، کارها براساس برنامه ریزی درست و به صورت تشکیلاتی صورت گیرد.

عزیزی گفت: در این راستا دهیاریهای می توانند منابع و امکانات تحت مدیریت منطقه خود را شناسایی کرده و درپی آن برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از امکانات استفاده بهینه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: به غیر از این راهبردها، در راستای توسعه دهیاری ها و مناطق تحت پوشش این نهاد می توانیم در سطح فرمانداری شهرستان شیراز کارگروه های مختلفی نظیر آب روستایی،فضای سبز، بهداشت و... تشکیل داده و هر دهیار بر حسب نیاز خود در کارگروه ها شرکت کند.

در ادامه همایش نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهایی نظیر شوراها و دهیاریها بهترین نهاد ارتباطی مسئولان و مردم هستند که می توانیم از این کانال مشکلات و معضلات مردمی را دنبال کرد.

جعفر قادری اضافه کرد: به غیر از این روش، سعی داریم ارتباطات مستقیم خود را با مردم از طریق حضور در مساجد تقویت کنیم.

وی تصریح کرد:طی مدت اخیر مجمع نمایندگان فارس تشکیل شده و برای پیگیری موضوعات استان نظیر مصوبات سفر ریاست جمهوری و رهبری جلسات مختلفی را با مسئولان و وزرا برگزار خواهد کرد که البته یکی از این جلسات با رئیس جمهور صورت گرفت.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به خاطر محدودیتهای بودجه ای و مالی باید نیازها و مسائل را اولویت بندی کرد، افزود: البته توجه به اجرای سیاست های اصل 44نیز می تواند در اجرای برنامه ها و کاهش مشکلات کمک کند به گونه ای که اگر در جایی احساس شد کارها با واگذاری به بخش خصوصی پیشرفت خواهد کرد می توان این مهم را صورت داد و بودجه های دولتی را صرف اولویت های دیگر کرد.