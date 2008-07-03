مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیباج دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر دیباج دامغان ظهر امروز با حضور نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اداری و مالی سازمان فنی و حرفه ای کشور و مسئولان استانی و محلی در شهر دیباج افتتاح و به بهره برداری رسید.

رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان دامغان در حاشیه بهره برداری از این مرکز به خبرنگار مهر در دامغان گفت: سه میلیارد و 850 میلیون ریال برای تجهیز و راه اندازی این مرکز هزینه شده است.

سید قاسم موسوی افزود: اعتبار تجهیز و راه اندازی این مرکز از محل اعتبارات سازمان فنی و حرفه ای کشور اختصاص یافته است که در زیر بنای 350 متر مربع به عنوان سومین مرکز فنی و حرفه ای در شهرستان دامغان فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گفته وی، در این مرکز رشته های ماشین آلات کشاورزی، نقاشی ساختمان، نقاشی صنعتی، شیلات، طراحی و دوخت خیاطی با پذیرش 500 نفر از خواهران و برادران برگزار می شود.