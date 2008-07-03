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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۳

190 هکتار از باغات و مراتع جنگلی اصفهان طعمه حریق شد

190 هکتار از باغات و مراتع جنگلی اصفهان طعمه حریق شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: 190 هکتار از عرصه های منابع طبیعی روستای شمس آباد از توابع شهرستان سمیرم اصفهان در اثر سهل انگاری یکی از باغداران منطقه طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، این حریق در اثر بی مبالاتی باغداران منطقه از باغات سیب و گردو منطقه تنگ ده و دم آزادگان روستای شمس آباد شهرستان سمیرم آغاز و در مدت زمان کوتاهی به عرصه های مرتعی و جنگلی سرایت کرد.

در ادامه بلافاصله مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان با همکاری نیروهای مردمی اقدام به اطفاء حریق نمودند.

گفتنی است به دلیل صعب العبور بودن منطقه به قسمت وسیعی از عرصه های مرتعی و جنگلی شامل گونه های از قبیل ارس، بادام کوهی، بلوط، ارژن، بنه، گون، کنگر، اگروپایرون، برموس و گیاهان یک ساله آسیب و خسارت جدی وارد شده است.

همچنین با توجه به اینکه این آتش سوزی در باغات میوه و توسط عوامل انسانی آغاز شده است مامورین در حال بررسی و شناسایی عاملین حریق و سیر مراحل قانونی آن هستند.

کد مطلب 710178

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