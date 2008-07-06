با تیم های صاحب نام اروپا همگروه هستیم / برای کسب نتیجه به اسپانیا می رویم

سیدحسن افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: با صدور روادید تیم ملی هندبال ساحلی چهارمین مرحله اردوی تیم از روز جمعه 14 تیرماه در زمین تازه راه اندازی شده هندبال ساحلی تهران برپا می شود.

وی افزود: 10 ورزشکار اعزامی تیم ملی به مسابقات جهانی اسپانیا از بین 22 هندبالیست منتخب حاضر در تمرینات انتخاب شده اند.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه این تیم برای کسب نتیجه به مسابقات جهانی می رود ادامه داد : تمام تلاش تیم ما در مسابقات جهانی انجام بازیهای خوب است.

وی با تاکید بر اینکه قرعه تیم ملی در مسابقات جهانی بسیار سخت بوده و کار مشکلی پیش رو داریم افزود: تیم های حاضر در گروه ایران از کشورهای اروپایی بوده و همگی در هندبال ساحلی صاحب نام هستند. متاسفانه در این رقابتها شش تیم اروپایی حضور دارند که تنها چهار تیم آن در قرعه ایران قرارگرفته اند.

سرمربی تیم ملی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری بندرعباس به عنوان حامی مالی تیم ملی را به سومین دوره رقابتهای جام جهانی هندبال ساحلی اعزام می کند.

این رقابتها با حضور 12 تیم از چهار قاره از 18 تا 23 تیرماه در شهر "کادیز" اسپانیا برگزار می شود. تیم ایران در این رقابتها با تیم های صربستان، اروگوئه، مجارستان، کرواسی و روسیه در گروه اول قراردارد.