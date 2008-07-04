برنامه خاموشی ها در هفته سوم تیرماه / توقف رشد مصرف برق در تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو با تشکر از مشارکت و همکاری تهرانی ها در صرفه‌جویی مصرف برق، موجب کاهش میزان خاموشیها در هفته گذشته(هفته اول و دوم تیرماه) شده است. بر همین اساس برنامه خاموشی ها در هفته سوم تیرماه نیز توسط این وزارتخانه اعلام شد.

این برنامه به منظور کاهش مشکلات ناشی از خاموشی های احتمالی هفته سوم تیرماه اعلام شده است.

به گزارش مهر، بر این اساس زمان خاموشی های گروه یک در 0 تا2 صبح و 14 تا 16 عصر، گروه دو 2 تا 4 صبح و 14 تا 16 شب، گروه سه 2 تا 4 صبح و 16 تا 18 عصر، گروه چهار 4 تا 6 صبح و 16 تا 18 شب، گروه پنج 6تا 8 صبح و 18 تا 20 شب، گروه شش 6 تا 8 صبح و 20 تا 22 شب، گروه هفت 8 تا 10 صبح و 20 تا 22 شب، گروه هشت 10 تا 12 صبح و 22 تا 24 شب است.

توقف رشد مصرف برق در تیرماه

در این راستا پرویز فتاح با اشاره به اینکه رشد مصرف برق در تیر ماه به صفر رسید گفت: میزان مصرف برق در تیر امسال نسبت به تیر پارسال افزایش نشان نمی دهد و نرخ رشد به صفر رسید. این در حالی است که نرخ رشد مصرف برق در فروردین امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال 8 درصد بود که در اردیبهشت ماه به 6 درصد و خردادماه با 5/4 در صد کاهش به زیر یک درصد رسید.

وزیر نیرو افزود: ساخت نیروگاه در کشور باید از سرعت بیشتری برخوردار باشد، البته قرار نیست هر چه نرخ رشد مصرف برق افزایش یافت وزارت نیرو آنرا تامین کند؛ بلکه باید همزمان با مدیریت عرضه برق به مدیریت تقاضا در بخش مصرف برق نیز توجه کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور به حدود 49 هزار مگاوات می رسد گفت: به دلیل کمبود بارش و کاهش آب مخازن سدها نمی توان از تمام ظرفیت نیروگاه های برق آبی استفاده کرد؛ اما با 32 هزار مگاوات تولید برق هم می توان در صورت مصرف بهینه، تابستان را با کمترین مشکل پشت سر گذاشت.

به گزارش مهر، در این راستا شهر تهران به 11 گروه تقسیم شده و تعداد نوبت خاموشی احتمالی در هریک از مناطق تهران با فرض بیشترین محدودیت و مصرف برق است و پیش‌بینی می‌ شود شهروندان تهرانی در مناطق مختلف حداکثر یک نوبت خاموشی احتمالی در طول شبانه روز داشته باشند.

وزارت نیرو از مشترکان درخواست کرد پس از بروز خاموشی، در حد امکان وسائل برقی خود از مدار برق خارج کرده و پس از برقراری مجدد برق نسبت به برقرار کردن وسایل برقی اقدام کنند.



