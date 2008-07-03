ماندن اولمرت بر قدرت یک کابوس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارنوت، پروفسور "یزکل درور" گفت: من متاسفم از این حقیقت که ما یک توصیه صریح را به نخست زویر برای کنار رفتنش اعلام نکردیم".

درور در گفتگو با این روزنامه اسرائیلی گفت: من مطمئن بودم که نخست وزیر کناره گیری خواهد کرد و جای شگفتی دارد که وی کنار نرفت و من انتظار ماندن او را در قدرت نداشتم و آن فراتر از کابوس من بود".

یزکل درور گفت: با نگاه به گذشته متوجه می شوم که اعتماد و اطمینان من به سیستم سیاسی و افکار عمومی، اشتباه بوده، برای اینکه آنها از انجام آنچه که در نتایج تحقیقات عنوان شده بود، کوتاهی کردند.

وی گفت: برکناری "دان حالوتس" ستاد ارتش و "عمیر پرتس" وزیر جنگ و تغییرات در بدنه ارتش نمی توانست جبران ضعف های موجود را بکند برای اینکه این ضعفها به سبب تصمیاتی بود که در بدنه و سلسله مراتب رهبران سیاسی اتخاذ شده بود و از مقاومت اولمرت (برای برکناری) دچار شگفتی شدم و انتظار داشتم که او پس از گزارش موقت، از کار برکنار شود.

درور همچنین در ادامه انتقادات خود از اولمرت افزود: حتی یک وزیر دفاع با تجربه هم نمی توانست ضعف های نخست وزیر فاقد تفکر استراتژیک را لاپوشانی کند.

وی همچنین از اقدامات اخیر اولمرت نیز انتقاد کرد و گفت که طرح صلح او با سوریه و فلسطینی ها مانورهای سطحی و حتی غیرکاملی هستند که یک تفکر استراتژیک، بلند مدت و عمیق و بر اساس کار و برآوردهای نیروهای سیاسی- امنیتی حرفه ای نیست.

این مسئول تحقیقات جنگ 33 روزه به شدت نسبت به آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: "در اسرائیل اتخاذ تصمیمات مشکل مانند سرنوشت بیت المقدس و تخلیه شهرکها نیاز به قدرت زیاد دارد".

وی در عین حال افزود:" تمامی نظر سنجی ها نشان می دهد که افکار عمومی به او (اولمرت)اعتقادی ندارد و من هم به شخصه به او به سبب مدیریت ضعیف اش در جنگ لبنان اطمینان ندارم".