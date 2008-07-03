80 هزار اصفهانی در مراسم اعتکاف شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام سید حسین بهشتی نژاد، ظهر امروز در جلسه ستاد برگزاری اعتکاف استان اصفهان افزود: سال گذشته بیش از 60 هزار معتکف اصفهانی در سطح استان در مراسم اعتکاف ماه رجب شرکت کردند که از این میان بیش از 20 هزار نفر از شهر اصفهان بودند و بالای 70 درصد از این جمعیت را جوانان شامل می شدند.

وی خاطرنشان کرد: امسال انتظار حضور بیش از 80 هزار نفر اصفهانی جهت شرکت در این مراسم شکوهمند می رود.

بهشتی نژاد ماه رجب را با توجه فرصتهای مناسب تاریخی و فرهنگی واقع شده در آن فرصتی مناسب برای برگزاری مراسم اعتکاف دانست و اظهار داشت: ارزشهای معنوی مختلفی در ماه رجب گنجانده شده و نباید از این ارزشها غافل شد و انتظار می رود مراسم اعتکاف با شکوه تر برگزار شود.

در بخش دیگری از این جلسه معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: برنامه های مختلفی در جهت ارتقای سطح فرهنگی شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف پیش بینی شده که از جمله می توان به برنامه گفتمان فرهنگی اشاره کرد که در این برنامه با استفاده از موقعیت به وجود آمده و با اعزام مبلغان به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل، شبهات و آسیبهای دینی خواهیم پرداخت.

سیاوش رمضان زاده، همچنین برگزاری جلسات قرآنی را از دیگر برنامه های طراحی شده در این ایام دانست و گفت: با اعزام مبلغین قرآنی به مساجد، معتکفین را به فیض خواهیم رساند.

وی در ادامه با اشاره به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در مراسم اعتکاف بیان داشت: علاقه مندان به شرکت در مراسم اعتکاف می توانند علاوه بر ثبت نام در مساجد از طریق سامانه اینترنتی جهت شرکت در مراسم اعتکاف ثبت نام کنند.