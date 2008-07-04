  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

کریمی در گفتگو با مهر:

نتایج دوندگان ایران راضی کننده نیست / با ورزشکاران ضعیف برخورد می کنیم

نتایج دوندگان ایران راضی کننده نیست / با ورزشکاران ضعیف برخورد می کنیم

رئیس فدراسیون دوومیدانی به دنبال کسب نتایج دوندگان تیم ملی در مسابقات جایزه بزرگ تایلند گفت: انتظار ما حداقل کسب رکورد خود ورزشکاران در این رقابتها بود که متاسفانه حاصل نشد.

سید مصطفی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تیم چهارشنبه از ویتنام به تهران آمده است. قرار است طی جلسه ای که صبح شنبه 15 تیرماه برگزار می شود دوندگان حاضر در مسابقات جایزه بزرگ آسیا گزارشی را از نتایج خود اعلام کنند.

وی با بیان اینکه نتایج این تیم بسیار ضعیف بوده است گفت: فدراسیون برای این تیم کلی هزینه کرده و انتظار ما حداقل کسب رکورد خود ورزشکاران در این رقابتها بود.

کریمی افزود: قطعا با بررسی بیشتر در جلسه روز شنبه تمهیدات خاصی را در خصوص این ورزشکاران در نظر می گیریم . مسلما قرار نیست که همیشه برنامه فدراسیون تشویق دوندگان باشد. قطعا دوندگانی که نتایج ضعیفی را کسب کنند تنبیه خواهند شد و تصمیمات خاصی درباره آنان گرفته می شود.

وی با اظهار نارضایتی از عملکرد رضا بوعذار در این مسابقات گفت: توقع ما از این دونده بیش از این بود اما وی نتوانست رکوردهای خود را تکرار کرده و به رکورد ورودی المپیک نزدیک شود.

رئیس فدراسیون دوومیدانی تصریح کرد: متاسفانه دیگر فرصتی برای کسب سهمیه المپیک پکن برای بوعذار نمانده است.

کد مطلب 710206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها