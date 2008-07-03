برگزاری دیدارهای دور چهارم شطرنج / گیلان و تهران صدرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شطرنج المپیاد ورزشی ایرانیان با شرکت 58 تیم دختر و پسر در خانه شطرنج و تالار فتح خیبر تبریز در حال برگزاری است.

در دور چهارم این مسابقات که با حضور 450 شطرنجباز آغاز شد، در رده دختران پس از تهران 15 امتیازی تیم های خراسان رضوی با 12 امتیاز و گلستان با 5/11 امیتاز دوم و سوم هستند و در گروه پسران پس از تیم گیلان 13 امتیازی تیم های تهران با 12 و گلستان با 5/11 امتیاز دوم و سوم هستند.

- نتایج تیمی دور چهارم المپیاد ایرانیان در رده دختران:

* تهران 5/3 - کرج 5/0

* همدان یک - خراسان رضوی 3

* اصفهان یک - گلستان 3

* مرکزی 3 - زنجان یک

* مازندران 5/2 - قزوین 5/1

* کردستان 3 - قزوین یک

* یزد 5/2 - سمنان 5/1

* اردبیل 5/3 - لرستان 5/0

* قم 5/0 - کرمان 5/3

* چهارمحال وبختیاری 2 - آذربایجان غربی 2

* آذربایجان شرقی 2 - هرمزگان 2

* کرمانشاه 3 - بوشهریک

* خراسان جنوبی 4 - فارس صفر

* کهکلویه و بویراحمد 3 - سیستان و بلوچستان یک

* تیم کیش استراحت

- نتایج تیمی دور چهارم المپیاد ایرانیان در رده پسران:

* گلستان یک - گیلان 3

* تهران 5/2 - خراسان رضوی 5/1

* کرج 5/1 - اصفهان 5/2

* کردستان یک - زنجان 3

* مازندران یک - خوزستان 3

* آذربایجان شرقی 3 - خراسان جنوبی یک

* فارس 5/1 - کرمان 5/2

* مرکزی 2 - خراسان شمالی 2

* لرستان یک - قزوین 3

* سمنان صفر - همدان 4

* قم صفر- آذربایجان غربی 4

* یزد 3 - کرمانشاه یک

* کهکلویه و بویراحمد 2 - هرمزگان 2

* ایلام یک - چهارمحال وبختیاری 3

* تیم اردبیل استراحت

مسابقات شطرنج دومین المپیاد ورزش ایرانیان در دو رده دختران و پسران و در رده سنی نوجوانان از 10 الی 14 تیر در تبریز برگزار خواهد شد.

مسابقات شطرنج دومین المپیاد بزرگ ورزش ایرانیان در رده سنی نوجوانان دختر و پسر سراسر کشور بصورت تیمی و به صورت مجزا بر اساس قوانین فدراسیون جهانی به روش سوئیسی در 7 دور برگزار خواهد شد و با حضور بیش از 450 شطرنجباز در مسابقات بزرگترین گردهمایی شطرنجازان کل کشور در چندین سال گذشته بوده است.