رژیم اسرائیل مسبب نا آرامیهای خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی شب گذشته در بیست و ششمین سالگرد ربوده شدن حاج احمد متوسلیان فرمانده تیپ محمد رسول الله (ص) که با نام " یادواره خورشید دوکوهه " در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد حاج احمد متوسلیان و دیگر همراهان وی را نمادی از یک فکر خواند که تغییر در شرایط زندگی اجتماعی را طلب می کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ثمرات این مجاهدتها را امروز در ایران و منطقه می بینید، شأن انسانهایی نظیر حاج احمد متوسلیان را برتر از یک انسان معمولی دانست و گفت : اینها شخصیتهایی هستند که با هستی خود سخن می گویند و به همین دلیل نسبتی که با جهان امروز برقرار می کنند متفاوت از خیل عظیم انسانهاست.

وی تفاوت دیدگاه رسانه های غربی با جوامع اسلامی در نگاه به جریان حزب الله و حماس را متأثر از بیگانگی دو جهان بینی خواند و تغییر شرایط دنیا را ناشی از مجاهدت این گروهها دانست تا جوامع غربی با واقعیات متفاوتی مواجه شوند.

وی با اشاره به شرایط بحرانی منطقه، رژیم اسرائیل را مسبب ناآرامیهای دهه های اخیر منطقه خاورمیانه دانست و اظهار امیدواری کرد حاج احمد متوسلیان و و یارانش به همراه دیگر زندانیان در بند رژیم صهیونیستی با تدبیر و همت مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله آزاد شوند.

دکتر لاریجانی به تشریح تلاشهای متعدد اما بی نتیجه حامیان رژیم صهیونیستی در استقرار صلح در منطقه از دهه های گذشته تا کنون پرداخت و با طرح این سوال که چرا هیچکدام به نتیجه نرسید؟ افزود : تمام کسانی که در آناپولیس شرکت داشتند و این بار با فشار آمریکاییها اکثر کشورهای عربی را هم سهیم کردند - که متأسف باید بود برای کشورهای عربی که در این کنفرانس شرکت کردند - اما امروز بعد از چند ماه که از آناپولیس گذشته تقریبا همه صاحبنظران سیاست معتقدند که آناپولیس شکست خورده و یک جنازه سیاسی است.

وی نقطه کانونی عقیم ماندن مذاکرات و نشستهای متعدد را در عدم مشروعیت اسرائیل دانست و افزود : اسرائیل و هر رژیم دیگری باید از درون خودش یک مبنای توجیهی برای مشروعیت خود داشته باشد که اگر نداشته باشد یا دچار فروپاشی شده و یا در صحنه بین المللی یک وضعیت دردسر ساز به وجود می آورد.

وی تأکید کرد : رژیم صهیونیستی هیچگاه نتوانست یک روشی برای مشروعیت خود دست و پا کند و در درون خودش دچار تناقض است.

وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی دنبال دشمن بیرونی نگردد چرا که مشکلش درونی است، افزود : نژادپرستی و برتری قوم یهود بر دیگران با پارادایم مسلط ذهنی جهان سازگار نیست. شما اگر همه قوای عالم را پشت سرخود بیاورید نمی توانید این را در صحنه نظامات بین الملل جا بیندازید که قوم یهود بر بقیه برتر است.

وی کنفرانسهایی نظیر اسلو، شرم الشیخ و آناپولیس را به مکانیزم وصله پینه تعبیر کرد و تنها راه ایجاد صلح را برگزاری انتخابات آزاد در سرزمین اشغالی فلسطین دانست.

لاریجانی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کانونهایی که حرف متفاوتی در مناقشات فکری و سیاسی منطقه وبین الملل دارد یاد کرد و بر شناخت غرب نسبت به فرهنگ اسلامی و بالعکس تأکید نمود.

وی به اصالت لذت و سود انسان در نگاه متفکر غربی، حتی در مسائل اخلاقی اشاره کرد و با مقایسه این تفکر با فرهنگ اسلامی گفت : در تفکر اسلامی آنچه اصالت دارد این است که همه انسانها دارای غایتی هستند که کمال ذاتی انسانهاست و ما در این دنیا آمدیم که بتوانیم بسترهایی را فراهم کنیم که به آن غایت برسیم و آن غایت به هیچ وجه لذت فوری برای انسان نیست و در این فکر جهاد فی سبیل الله یک رکن است.

دکتر لاریجانی افزود : اگر آنها به مجاهدین فی سبیل الله مثل حماس و حزب الله می گویند تروریست، مقداری اش فریبکارانه است و مقداری از آن نیز مبنای فکری دارد چرا که درک درستی از شرایط ما ندارند واین فرهنگ را درست نمی شناسند زیرا مجاهد فی سبیل الله کسی است که برای یک آرمان متعالی می خواهد همه هستی اش را بدهد.

وی بر لزوم شناساندن فرهنگ و تمدن اسلامی به غرب با تکیه بر گفتگوهای سازنده تأکید کرد و در عین حال خطاب به سیاستمداران غربی، نگاه متفاوت همراه با استراتژی انکار را بی نتیجه خواند و قدرتمندتر شدن انقلاب را به عنوان نمونه ای از نتایج این استراتژی غلط غرب، یادآور شد وافزود : امروز فقط مجاهدین فی سبیل الله در ایران نیستند و در بسیاری از سرزمینهای اطراف ما هستند و شما باید روش معقولی برای شناخت این فرهنگ و تمدن پیدا کنید.

وی با اظهار تأسف از اینکه اکثر کسانی که به غربیها فکر القاء می کنند مستشرقین صهیونیستی هستند که مطالب را وارونه انتقال می دهند، وظیفه جامعه اسلامی را در این دانست که فرهنگ و تمدن اسلامی را با قالبهای درست بر جامعه غرب عرضه کند تا شناخت دقیق تری پیدا کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی شناخت وظیفه امروز در عرصه داخل و خارج را پاسداشت مجاهدتهای افرادی نظیر حاج احمد متوسلیان خواند و افزود : دنیای امروز نیازمند این است که با یک نگاه منطقی و عقلانی حرفمان را عرضه کنیم تا آنها بتوانند در چارچوب ذهنی خود رابطه با آن برقرار کنند.

وی همگرایی بین قوای مختلف را از ویژگیهای یک حکومت خوب برشمرد و در عین حال تحقق همگرایی را با نصیحت امکانپذیر ندانست و از سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام به عنوان دو گام بزرگ برای همگرایی یاد کرد.

وی بر حرکت عقلانی در ساماندهی این سیاستها تأکید کرد و افزود : باید همه ما مقید باشیم که از یک مدیریت عاقلانه و با تدبیر که همه خصوصیات را با هم ببیند برخوردار باشد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه اخلاق سیاسی ما می تواند همه زحمات را از بین ببرد و یا اعتلا بخشد، گفت : اخلاق سیاسی ما اگر همان "اشداء علی الکفار، رحماء بینهم" باشد ما موفقیم.



وی با بیان اینکه هیچ چیزی به اندازه مجاهدت فی سبیل الله برای کشور ارزش ندارد، افزود: من متأسفم که امروز باید بگویم برخی از افرادی که در کشور ما سالها مجاهد فی سبیل الله بودند، 8 سال در جبهه ها بودند اما آنها را حذف می کنیم.

وی با اشاره به کلام حضرت امیر(ع) در خصوص جایگاه مجاهدین فی سبیل الله که آن را لباس تقوا و سپری برای صیانت خواندند، تأکید کرد : اگر جامعه ای مجاهدت را از بین خود حذف کند لباس ذلت بر او پوشیده می شود. وقتی امام علی(ع) این حرف را می زند یعنی شما مجاهدین فی سبیل الله را حتی اگر لغزشی داشته باشند گرامی بدارید.

در این مراسم علاوه بر حضور دکتر لاریجانی، سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه، سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور، دریادار شمخانی، دکتر محسن رضایی، دکتر قالیباف، جمع کثیری از جوانان و همرزمان و دوستان حاج احمد متوسلیان، برخی از مسئولین کشوری و لشکری و نمایندگان مجلس نیز شرکت کردند.

در این مراسم پیام رئیس جمهور توسط محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. همچنین دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در سخنان کوتاهی به بیان خاطراتی از ویژگیهای شخصیتی احمد متوسلیان پرداخت و گفت : احمد مظهر آیه مبارک "یا ایتها النفس المطمئنه" است.

وی با بیان گوشه هایی از رشادت احمد متوسلیان در عملیات ثامن الائمه، فتح المبین و بیت المقدس در خصوص عزیمت وی به لبنان گفت : احمد اعزام به لبنان را برای خود یک نعمت الهی می دانست.

در "یادواره خورشید دوکوهه" علاوه بر خاطره گویی تعدادی از همرزمان احمد متوسلیان یکی از شاعران دفاع مقدس که مجموعه شعری به نام مثنوی "نی نامه" در وصف حاج احمد متوسلیان سروده است، به قرائت ابیاتی از این مثنوی پرداخت و "سردار یزدی" دبیر این یادواره ضمن ارائه گزارشی از مقدمات برگزاری این مراسم از افتتاح منزل پدری سردار سرلشکر متوسلیان در محله "سید اسماعیل" مولوی به عنوان موزه، افتتاح ورزشگاه و ساخت سریالی از زندگی این سردار اسلام و پخش آن در سال آینده از شبکه دوم خبر داد.

در این مراسم خواهر سرلشکراحمد متوسلیان به همراه خانم "کاتبی" از همرزمان و یاران متوسلیان در مریوان به بیان خاطراتی از سجایای اخلاقی این فرمانده دوران دفاع مقدس پرداخت و در انتها خواستار تلاش رئیس جمهور برای پیگیری سرنوشت 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان شدند.

در پایان این مراسم ضمن رونمایی از تمبر یادبود حاج احمد متوسلیان، از مادر این سردار پر افتخار اسلام، بهزاد بهزاد پور نویسنده کتاب "وقتی کوه گم شد" و ماموسی فتاحی از پیشمرگان کرد مسلمان با اهداء لوح یادبود تقدیر شد.

احمد متوسلیان، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان به همراه سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران در لبنان، 14 تیر 1361 (جولای 1982) در لبنان توسط عوامل رژیم صهیونیستی (فالانژها) ربوده شده و تا کنون خبر موثقی از سرنوشت آنان در دست نیست اما برخی شواهد حکایت از انتقال و زنده بودن آنان در زندانهای رژیم صهیونیستی دارد.