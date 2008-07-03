۶۰۷‬ عامل مهم خسارت زا در بخش کشاورزی کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرزاد مباشری، عصر پنجشنبه در نشست "بررسی راهکارهای بهینه سمپاشی مزارع کشاورزی" در رشت، افزود: عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی به ویژه عوامل زنده، میزان استفاده از سموم شیمیایی را در عرصه های کشاورزی بالا می برد.

وی همچنین با اشاره به میزان خطرات سموم موجود در کشور گفت: در سال ‪ ۱۳۷۰‬ترکیب سموم ثبت شده در ایران مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که ‪۱۶‬ درصد سموم موجود پرخطر، ‪ ۴۹‬درصد در گروه خطر کمتر و ‪ ۳۵‬درصد کم خطر هستند.

این کارشناس حفظ نبات بیان داشت: امروز با توجه به سیاست سازمان حفظ نباتات در راستای کاهش خطرات سموم و حذف سموم پرخطر، این میزان به ترتیب به ‪ ۳۷ ،۴‬و ‪ ۵۹‬درصد کاهش یافته است.

مباشری همچنین با اعلام اینکه ۴۴‬ کارخانه تولید سم در کشور وجود دارد، افزود: این تعداد کارخانه حدود ‪ ۶۰‬درصد سم ثبت شده جهان را فرموله و تولید می‌کند.

وی با اشاره به مسئله سم پاشی بیان داشت: سم پاشی زیانهای بی شماری از جمله آلودگی محیط زیست، مقاوم شدن گیاهخوار در برابر سموم، دوام بیش از حد سموم در محیط و ایجاد سرطان در جوامع انسانی را به دنبال دارد.

کارشناس ارشد حفظ نبات خاطرنشان کرد: برای دوری از این مسائل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنترل بیولوژیک جایگزین سموم شده است که در این میان گونه های مفید کنه شکارگر نظیر پارازیتوئید از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی اعلام کرد: قدم اول در این رابطه جمع آوری، شناسایی و معرفی گونه های مفید شکارگر و پارازیتوید و قدم بعدی به دست آوردن تکنیکهای پرورش و رهاسازی آنها در عرصه کشاورزی است.

مباشری یادآور شد: امروز به کارگیری کنه های شکارگر در عرصه های مختلف کشاورزی به ویژه در محیط های گلخانه ای، شکل کاربردی به خود گرفته و همچنین استفاده از عوامل بیولوژیک امروز در تولید محصولات ارگانیک مورد استقبال قرار گرفته است.