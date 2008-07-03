تعیین قاضی از طرف یک دادگاه عمومی برای زندانیان گوانتانامو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دادگاه عمومی در آمریکا امروز برای پرونده یکی از زندانیان گوانتانامو که پرونده اش در دادگاه نظامی در دست بررسی است، قاضی معرفی کرد.

قاضی جیمز رابرتسون درباره صلاحیت دادگاه نظامی مربوطه برای بررسی اتهامات سلیم حمدان، زندانی گوانتانامو و متهم به همکاری با القاعده باید رای صادر کند.

نحوه تعامل این قاضی و دادگاه نظامی تعیین کننده خط مشی نظام قضائی ایالات متحده و چگونگی پاسخ به حکم دیوان عالی این کشور را نشان خواهد داد.

دادگاه نظامی آمریکا خواستار بررسی پرونده 60 تن از 80 متهم گوانتانامو در این دادگاه است.

دادگاه عالی ( دیوان عالی ) آمریکا، 23 خرداد علاوه بر آنکه حکم کرد زندانیان گوانتانو می توانند در دادگاه های غیر نظامی محاکمه شوند این بند را نیز به حکم خود افزود که آن دسته از زندانیان گوانتانامو که مدرکی بر علیه آنها وجود ندارند می توانند مشمول قانون آزادی شوند که این حکم به شدت با اعتراض کاخ سفید مواجه شد.

گفتنی است که زندانیان گوانتانامو که بسیاری از آنها بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند؛ در این زندان مخوف و بدون اینکه نظارتی از سوی سازمانهای حقوق بشر روی آنها باشد نگهداری می شوند و در غالب موارد بدون داشتن وکیلی که از آنها دفاع لازم را انجام دهد از حقوق انسانی خود به عنوان یک زندانی محروم هستند.



